ترامپ سايلاۋعا بايلانىستى گوندۋراستى قارجىلاندىرۋدى توقتاتامىن دەپ قورقىتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ گوندۋراستا پرەزيدەنتتىككە كانديداتى جەڭىسكە جەتپەگەن جاعدايدا قۇراما شتاتتار ورتالىق امەريكا ەلىنە قاراجات بولمەيتىنىن ەسكەرتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- ەگەر تيتو اسفۋرا گوندۋراستا پرەزيدەنت سايلاۋىندا جەڭىسكە جەتسە، ءبىز وعان ۇلكەن قولداۋ كورسەتەمىز، سەبەبى قۇراما شتاتتار وعان، ونىڭ ساياساتىنا جانە ونىڭ گوندۋراستىڭ ۇلى حالقى ءۇشىن نە ىستەيتىنىنە تولىق سەنەدى. ەگەر ول جەڭىسكە جەتپەسە قۇراما شتاتتار اقشانى بوسقا شاشپايدى. سەبەبى، ول كىم بولسا دا، دۇرىس تاڭدالماعان كوشباشىسى ەلدى قيىن جاعدايعا اكەلۋى مۇمكىن. تيتو ۇلى پرەزيدەنت بولادى، ال قۇراما شتاتتار گوندۋراستىڭ تولىق الەۋەتىنە جەتۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ونىمەن تىعىز ىنتىماقتاستىقتا جۇمىس ىستەيدى!، - دەپ جازدى دونالد ترامپ بيىلعى جىلدىڭ 29 -قاراشاسىندا ەلدەگى سايلاۋ قارساڭىندا Truth Social دا.
The New York Times ءتىڭ حابارلاۋىنشا، ەسكەرتۋ گوندۋراستا پرەزيدەنت سايلاۋى باستالاردان 36 ساعات بۇرىن جاسالعان.
ترامپ كونسەرۆاتيۆتى ۇلتتىق پارتيانىڭ 67 جاستاعى كانديداتى، بۇرىنعى وڭشىل مەر ناسري حۋان اسفۋرا زابلاحتى (تيتو اسفۋرا دەپ تانىمال) قولداپ وتىر، الدىن الا قورىتىندىلارعا سايكەس ول ورتالىق- وڭشىل ليبەرالدىق پارتيادان ۇمىتكەر، 72 جاستاعى سالۆادور ناسراللامەن تەڭ تۇسكەن.
دۇيسەنبى كۇنى تۇستەن كەيىن بيۋللەتەندەردىڭ %57 ى سانالعاننان كەيىن ءار كانديدات %40 داۋىس جينادى، ولاردى تەك 515 بيۋللەتەن ءبولىپ تۇرعان. بيلىكتەگى سولشىل بوستاندىق جانە قايتا قۇرۋ پارتياسىنان كانديدات ريكسي مونكادا ايتارلىقتاي ارتتا قالىپ وتىردى.
گوندۋراس ساياساتتانۋشىلارىنىڭ ايتۋىنشا، ەلدىڭ كوپتەگەن تۇرعىندارى بيلەۋشى سولشىل «ليبرە» پارتياسىنان كوڭىلى قالىپ، بالاما ىزدەدى، ءبىراق اسفۋرا مەن ناسراللانى قوداۋشىلار بولىپ، ەكىگە ءبولىندى.
ترامپ اسفۋرانى قولداپ، ناسراللانى سىناپ، ونى «كوممۋنيست» دەپ اتادى جانە ەگەر ونىڭ كانديداتى جەڭىلسە، گوندۋراسقا قولداۋ كورسەتۋدەن باس تارتاتىنىن ايتىپ قورقىتتى. ونىڭ پىكىرلەرى داۋىس بەرۋ قارساڭىنداعى كۇندەرى جاڭالىقتاردا كەڭىنەن جاريالاندى.
ترامپ ءوزىنىڭ ونلاين جازبالارىنىڭ بىرىندە ناسراللانى «بوستاندىقتىڭ دوسى ەمەس» جانە داۋىس بەرۋدى ءبولۋ ءۇشىن ۇسىنىلعان سولشىل پارتيانىڭ وداقتاسى دەپ اتادى. ناسراللا سولشىل بيلەۋشى پارتيامەن وداعىن بىرنەشە جىل بۇرىن بۇزعانى بەلگىلى.
اتاپ وتىلگەندەي، ترامپ اسكەري، ەكونوميكالىق جانە ساياسي كۇش- قۋاتىن پايدالانىپ، ا ق ش-تى باتىس جارتى شارداعى باسىم الەمدىك دەرجاۆاعا اينالدىرۋعا تىرىسىپ وتىر.
ستراتەگيانىڭ ءبىر بولىگى بۇكىل لاتىن امەريكاسى بويىنشا وداقتاس مەملەكەت باسشىلارىنىڭ ءتىزىمىن جاساۋ بولدى، ونىڭ ىشىندە سالۆادوردان ناييب بۋكەلە، ارگەنتينادان حاۆەر ميلەي جانە دومينيكان رەسپۋبليكاسىنان لۋيس ابينادەر جانە باسقالارى بار. كەلەسى كەزەكتە 30-قاراشادا پرەزيدەنت سايلاۋى باستالعان گوندۋراس تۇر.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلا ءۇستىن جانە وعان جاقىن ايماقتاعى اۋە كەڭىستىگىن تولىق جابۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعانىن جازعان بولاتىنبىز.