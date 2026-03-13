ترامپ ساۋدا سوعىسىنىڭ جاڭا كەزەڭىن باستادى
استانا. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگى ا ق ش-تىڭ 16 ءىرى ساۋدا سەرىكتەسىنە قاتىستى ءبىرقاتار تەرگەۋ باستايتىنىن مالىمدەدى. بۇل يمپورتقا جاڭا تاريفتەردىڭ ەنگىزىلۋىنە اكەلۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى NBC News.
حابارلانعانداي، بۇل پرەزيدەنت دونالد ترامپ باستاعان اۋقىمدى جاھاندىق ساۋدا سوعىستارىنىڭ كەلەسى كەزەڭى بولماق. وسىلايشا، ا ق ش ساۋدا وكىلىنىڭ كەڭسەسى نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەستەرى، سونىڭ ىشىندە ا ق ش يمپورتى كوزدەرىنىڭ ەڭ ءىرى «بەستىگىنە» كىرەتىن ەۋروپالىق وداق، مەكسيكا جانە قىتايعا قاتىستى رەسمي تەرگەۋ باستاپ جاتىر.
ا ق ش-تىڭ جاڭا شارالارى 301-ءبولىم دەپ اتالاتىن ساۋدا زاڭىنا سايكەس سونداي-اق سينگاپۋر، شۆەيتساريا، نورۆەگيا، يندونەزيا، مالايزيا، كامبودجا، تايلاند، وڭتۇستىك كورەيا، ۆەتنام، تايۆان، بانگلادەش، جاپونيا جانە ءۇندىستانعا اسەر ەتەدى.
- بۇل تەرگەۋلەر ءبىزدىڭ دەرەكتەرىمىزگە سايكەس، ەكونوميكاسىنىڭ ءارتۇرلى ءوندىرىس سالالارىندا قۇرىلىمدىق ارتىق قۋات بايقالىپ وتىرعان، مىسالى، ساۋدا بالانسىنىڭ ۇلكەن جانە تۇراقتى وڭ سالدو، سونداي-اق تولىق پايدالانىلماعان نەمەسە قۋاتتارى پايدالانىلماعان ەلدەرگە باعىتتالادى، - دەدى ا ق ش ساۋدا وكىلى دجەيميسون گرير.
گريردىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش سونىمەن قاتار «ءماجبۇرلى ەڭبەك» ارقىلى وندىرىلگەن يمپورتتىق تاۋارلارعا قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش جوعارعى سوتى ترامپتىڭ كەيبىر الەمدىك ءتاريفىن زاڭسىز دەپ تانىدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى ءوزىنىڭ ساۋدا ساياساتىنا قاتىستى جوعارعى سوت شەشىمىن قاراپ شىققان سوڭ، بۇرىن جاريالانعان 10 پايىزدىڭ ورنىنا 15 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزدى.
سونداي-اق 20 دان استام شتات ترامپ ەنگىزگەن جاڭا تاريفتەرگە قاتىستى سوتقا شاعىمدانعانىن جازدىق.