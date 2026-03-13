ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:07, 13 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ترامپ ساۋدا سوعىسىنىڭ جاڭا كەزەڭىن باستادى

    استانا. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگى ا ق ش-تىڭ 16 ءىرى ساۋدا سەرىكتەسىنە قاتىستى ءبىرقاتار تەرگەۋ باستايتىنىن مالىمدەدى. بۇل يمپورتقا جاڭا تاريفتەردىڭ ەنگىزىلۋىنە اكەلۋى مۇمكىن، دەپ حابارلايدى NBC News.

    Трамп начинает новый этап торговой войны
    فوتو: channel4.com

    حابارلانعانداي، بۇل پرەزيدەنت دونالد ترامپ باستاعان اۋقىمدى جاھاندىق ساۋدا سوعىستارىنىڭ كەلەسى كەزەڭى بولماق. وسىلايشا، ا ق ش ساۋدا وكىلىنىڭ كەڭسەسى نەگىزگى ساۋدا سەرىكتەستەرى، سونىڭ ىشىندە ا ق ش يمپورتى كوزدەرىنىڭ ەڭ ءىرى «بەستىگىنە» كىرەتىن ەۋروپالىق وداق، مەكسيكا جانە قىتايعا قاتىستى رەسمي تەرگەۋ باستاپ جاتىر.

    ا ق ش-تىڭ جاڭا شارالارى 301-ءبولىم دەپ اتالاتىن ساۋدا زاڭىنا سايكەس سونداي-اق سينگاپۋر، شۆەيتساريا، نورۆەگيا، يندونەزيا، مالايزيا، كامبودجا، تايلاند، وڭتۇستىك كورەيا، ۆەتنام، تايۆان، بانگلادەش، جاپونيا جانە ءۇندىستانعا اسەر ەتەدى.

    - بۇل تەرگەۋلەر ءبىزدىڭ دەرەكتەرىمىزگە سايكەس، ەكونوميكاسىنىڭ ءارتۇرلى ءوندىرىس سالالارىندا قۇرىلىمدىق ارتىق قۋات بايقالىپ وتىرعان، مىسالى، ساۋدا بالانسىنىڭ ۇلكەن جانە تۇراقتى وڭ سالدو، سونداي-اق تولىق پايدالانىلماعان نەمەسە قۋاتتارى پايدالانىلماعان ەلدەرگە باعىتتالادى، - دەدى ا ق ش ساۋدا وكىلى دجەيميسون گرير.

    گريردىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش سونىمەن قاتار «ءماجبۇرلى ەڭبەك» ارقىلى وندىرىلگەن يمپورتتىق تاۋارلارعا قاتىستى تەرگەۋ جۇرگىزۋدى جوسپارلاپ وتىر.

    ەسكە سالا كەتسەك، ا ق ش جوعارعى سوتى ترامپتىڭ كەيبىر الەمدىك ءتاريفىن زاڭسىز دەپ تانىدى.

    ا ق ش پرەزيدەنتى ءوزىنىڭ ساۋدا ساياساتىنا قاتىستى جوعارعى سوت شەشىمىن قاراپ شىققان سوڭ، بۇرىن جاريالانعان 10 پايىزدىڭ ورنىنا 15 پايىزدىق باج سالىعىن ەنگىزدى.

    سونداي-اق 20 دان استام شتات ترامپ ەنگىزگەن جاڭا تاريفتەرگە قاتىستى سوتقا شاعىمدانعانىن جازدىق.

     

    تەگ:
    الەم
    Бейсен Сұлтан
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار