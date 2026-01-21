ترامپ پرەزيدەنتتىك مەرزىمىنەن كەيىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىن باسقارا بەرۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پرەزيدەنتتىك مەرزىمى 2029 -جىلى اياقتالعان سوڭ، گازا بويىنشا بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى لاۋازىمىن ساقتاپ قالۋى مۇمكىن، دەپ حابارلادى ت ا س س.
Bloomberg اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ترامپ اق ۇيدەن كەتكەننەن كەيىن بەيبىتشىلىك كەڭەسىن باسقارا بەرۋى مۇمكىن. ا ق ش اكىمشىلىگى بەيبىتشىلىك كەڭەسىندە كىم قىزمەت ەتەتىنىن، ونى كىم باسقاراتىنىن جانە ونىڭ قالاي جۇمىس ىستەيتىنىن انىقتاۋعا تىرىسقاندا، ترامپقا ءومىر بويى ءتوراعا مارتەبەسىن بەرۋ مۇمكىندىگى وسى ۇيىمدى قۇرۋ جولىنداعى تاعى ءبىر ماسەلەگە اينالدى.
بۇعان دەيىن بىرنەشە ەلدىڭ باسشىلارىنا ا ق ش- تان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە كىرۋ تۋرالى ۇسىنىس تۇسكەن. بۇل ورگاننىڭ جۇمىسى يزرايل مەن راديكالدى پالەستينالىق حاماس قوزعالىسى ەگيپەت، كاتار، ا ق ش جانە تۇركيانىڭ ارااعايىندىعىمەن 2025 -جىلعى قازاندا كەلىسكەن بەيبىت جوسپاردىڭ ەكىنشى كەزەڭىندە باستالادى دەپ جوسپارلانىپ وتىر.