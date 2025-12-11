ترامپ ەۋروپالىق كوشباسشىلارمەن اڭگىمەلەسكەنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ەۋروپالىق كوشباسشىلار مەن ا ق ش پرەزيدەنتى اراسىندا ۋكرايناداعى جاعدايعا قاتىستى تەلەفون ارقىلى سويلەسۋ كەزىندە جانجال شىقتى. بۇل تۋرالى اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپتىڭ ءوزى حابارلادى، دەپ جازدى DW اقپارات اگەنتتىگى.
فرانسيا پرەزيدەنتى ەممانيۋەل ماكرون، گ ف ر كانسلەرى فريدريح مەرتس جانە ۇلى بريتانيا پرەمەر-ءمينيسترى كير ستارمەر سارسەنبى، 10-جەلتوقساندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن ۋكرايناداعى جاعدايدى تالقىلاۋ ءۇشىن تەلەفون ارقىلى 40 مينۋت سويلەسكەن.
ەليسەي سارايىنىڭ حابارلاۋىنشا، اڭگىمەنىڭ ماقساتى بەيبىتشىلىك ورناتۋعا قاتىستى ماسەلەلەر بويىنشا تالقىلاۋلاردى «ىلگەرىلەتۋ» بولعان.
- مەنىڭ ويىمشا، بىزدە ادامدارعا قاتىستى ازداپ كەلىسپەۋشىلىك بولدى. ءبىز كەزدەسكەنگە دەيىن قالاي بولاتىنىن كورەيىك دەدىك، - دەپ ءتۇسىندىردى دونالد ترامپ.
امەريكا كوشباسشىسى «اۋىر سوزدەر» نەنى مەڭزەپ تۇرعانىن ناقتىلاعان جوق.
مالىمدەمەگە سايكەس، كونسۋلتاتسيالارعا قاتىسۋشىلار بۇل ۋكراينا، ونىڭ حالقى جانە ەۋرواتلانتيكالىق كەڭىستىكتەگى جالپى قاۋىپسىزدىك ءۇشىن سىني ءسات ەكەنىمەن كەلىستى.
سونداي-اق مەرتس، ماكرون جانە ستارمەر ا ق ش- تىڭ ۋكراينادا تۇراقتى بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزۋ جونىندەگى كۇش-جىگەرىن جوعارى باعالادى.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ەۋروپالىق كوشباسشىلار ا ق ش وكىلدەرىنىڭ وسى اپتانىڭ سوڭىندا ەۋروپادا وتەتىن ۋكراينا بويىنشا كەزدەسۋگە قاتىسۋىن قالايتىنىن ءبىلدىردى. وعان ۋكراينا باسشىسى ۆلاديمير زەلەنسكي دە قاتىسادى.
- ءبىز ولاردىڭ نەمەن ورالاتىنىنا بايلانىستى شەشىم قابىلدايمىز. ۋاقىتتى بوسقا كەتىرگىمىز كەلمەيدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ا ق ش پرەزيدەنتى.
بەيسەنبى، 11-جەلتوقساندا «ەرىكتىلەر كواليتسياسى» اتالعان ۇيىمنىڭ وكىلدەرى ۋكراينانىڭ قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرىن تالقىلاۋ ءۇشىن ۇلى بريتانيا مەن فرانسيانىڭ بىرلەسكەن توراعالىعىمەن بەينەكونفەرەنسيا وتكىزۋدى جوسپارلاپ وتىر. فرانسيا ۇكىمەتىنىڭ وكىلى ا ق ش- تىڭ ىقتيمال ۇلەسى دە تالقىلاناتىنىن مالىمدەدى. ۋكراينانى قولدايتىن «ەرىكتىلەر كواليتسياسىنا» باسىم كوپشىلىگى ەۋروپالىق 30 ەل كىرىپ وتىر.
ءۇش اپتاداي ۋاقىت بۇرىن ترامپتىڭ ۋكرايناداعى بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ بارلىق 28 تارماعى جاريالانعان.
بۇعان دەيىن ۋكراينا ا ق ش- قا بەيبىت جوسپار جوباسىنا بەرگەن جاۋابىن جولداعانىن جازعان بولاتىنبىز.