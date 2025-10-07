ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    ترامپ رەپەر P. Diddy- ءدىڭ راقىمشىلىق جاساۋىن وتىنگەنىن راستادى

    استانا. قازاقپارات - P. Diddy دەگەن اتپەن تانىمال امەريكالىق رەپەر شون كومبس ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتان راقىمشىلىق جاساۋىن ءوتىندى.

    Трамп подтвердил, что рэпер P. Diddy просил его о помиловании
    Коллаж: ТАСС / Collin Xavier / Image Press Agency / dpa/Global Look Press

    ترامپ مۇنى CNN تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا راستادى.

    - كوپتەگەن ادام مەنەن كەشىرىم سۇراعان، سونىڭ ىشىندە كومبس تا بار، - دەدى اق ءۇي باسشىسى.

    امەريكالىق كوشباسشى بۇعان دەيىن Newsmax-قا بەرگەن سۇحباتىندا رەپەردى كەشىرۋى ەكىتالاي ەكەنىن بىلدىرگەن.

    - مەن ونىمەن تاتۋ ەدىم، جاقسى قارىم-قاتىناستا بولدىم، ول جاقسى جىگىت سياقتى كورىندى. مەن ونى ونشا تانىمايتىنمىن. ءبىراق مەن پرەزيدەنتتىككە ۇمىتكەر بولعان كەزدە ول دۇشپاندىق تانىتتى، - دەدى ول.

    ترامپ سول كەزدە بۇل كومبسقا راقىمشىلىق جاساۋدى قيىنداتىپ وتىرعانىن قوسىپ ءوتتى.

    ەسكە سالا كەتسەك، وتكەن اپتادا نيۋ-يوركتەگى سوت رەپەر شون «ديددي» كومبستى جەزوكشەلىككە تارتۋ ماقساتىندا ادامداردى تاسىمالداعانى ءۇشىن 50 ايعا باس بوستاندىعىنان ايىردى.

    بۇعان دەيىن القابيلەر سوتى كومبستى جەزوكشەلىككە تارتۋ ماقساتىندا ادامداردى تاسىمالداۋدىڭ ەكى ەپيزودى بويىنشا كىنالى دەپ تانىعان (ءار ەپيزود ءۇشىن ەڭ جوعارى جازا - 10 جىل باس بوستاندىعىنان ايىرۋ).

    ا ق ش پروكۋرورلارى رەپەر P. Diddy-گە 11 جىلعا تۇرمەگە قاماۋدى تالاپ ەتتى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
