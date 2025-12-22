ترامپ گرەنلانديانىڭ ارنايى وكىلىن تاعايىندادى
استانا. KAZINFORM - اق ءۇي ارال بيلىگىمەن تىكەلەي قارىم-قاتىناس ورناتۋ ءۇشىن گرەنلانديا بويىنشا ا ق ش- تىڭ ارنايى ەلشىسى ەتىپ رەسپۋبليكاشىل گۋبەرناتور دجەف لەندريدى تاعايىندادى، دەپ حابارلايدى DW.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ لۋيزيانا گۋبەرناتورى دجەف لەندريدى گرەنلانديا بويىنشا ارنايى وكىل ەتىپ تاعايىندادى. اق ءۇي بۇل تۋرالى الەۋمەتتىك جەلىدەگى Truth Social اككاۋنتىندا جاريالادى.
لەندريدىڭ ءوزى «گرەنلانديانى ا ق ش- تىڭ ءبىر بولىگى ەتۋ» ول ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. اق ءۇي ترامپتىڭ 2024-جىلى لۋيزيانا گۋبەرناتورى بولىپ سايلانعان 54 جاستاعى رەسپۋبليكاشىلدى نەلىكتەن وسى لاۋازىمعا تاڭداعانىن تۇسىندىرمەدى.
لۋيزيانا مەن گرەنلانديانىڭ اكىمشىلىك ورتالىعىن اۋە ارقىلى شامامەن 4600 شاقىرىم ءبولىپ تۇرادى.
ءداستۇرلى تۇردە اق ءۇي حالىقارالىق داعدارىستار مەن قيىن كەلىسسوزدەر كەزىندە ارنايى ەلشىلەردى تاعايىندايدى. دانيا بيلىگى كوپەنگاگەن مەن گرەنلانديا اراسىنداعى قارىم-قاتىناسقا شەتەلدىڭ ارالاسۋىن قولايسىز دەپ اتايدى. ولار دجەف لەندريدىڭ گرەنلانديا بويىنشا ا ق ش- تىڭ ارنايى وكىلى بولىپ تاعايىندالۋى تۋرالى ءالى ناقتى تۇسىنىك بەرگەن جوق.
وسى جىلدىڭ قاڭتار ايىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پاناما كانالى مەن گرەنلانديانى باقىلاۋعا الۋ ءۇشىن اسكەري كۇش قولدانۋدى قاراستىراتىنىن مالىمدەدى.
2025-جىلدىڭ ناۋرىز ايىندا ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دج. د. ۆەنس پەنتاگوننىڭ ەڭ سولتۇستىك تەرەڭ سۋ پورتى پيتۋففيك عارىش بازاسىنا باردى.
كەيىنىرەك گرەنلانديا پرەمەر-ءمينيسترى ا ق ش شەنەۋنىكتەرىنىڭ ساپارىن «كۇش كورسەتۋ» دەپ اتادى.