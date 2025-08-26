ترامپ قىتايعا قاشان بارادى
استانا. قازاقپارات – 25-تامىز كۇنى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جاقىن ارادا نەمەسە جىل اياعىنا دەيىن قىتايعا ساپارلاي بارۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى. وسىعان بايلانىستى قىتاي سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى بۇگىن مەملەكەت باسشىلارى دەڭگەيىندەگى ديپلوماتيالىق بايلانىستاردىڭ قىتاي-ا ق ش قارىم-قاتىناسىندا ستراتەگيالىق ءرول اتقاراتىنىن مالىمدەدى.
Lianhe Zaobao باسىلىمىنىڭ جازۋىنشا، 26-تامىزدا وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا، جۋرناليستەردىڭ ءبىرى ترامپتىڭ جاقىن ارادا نەمەسە جىل سوڭىنا دەيىن قىتايعا بارعىم كەلەدى دەگەنىن ەسكە سالىپ، س ءى م- ءنىڭ رەسمي وكىلى گو تسزياكۋننەن «بۇعان قىتاي دايىن با؟» دەپ سۇرادى.
گو تسزياكۋن قىتايدىڭ ا ق ش- پەن قارىم-قاتىناسىن ءارقاشان ءوزارا قۇرمەت، بەيبىت قاتار ءومىر ءسۇرۋ جانە ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق قاعيداتتارى نەگىزىندە رەتتەپ جانە ىلگەرىلەتىپ كەلە جاتقانىن، سونىمەن قاتار ءوزىنىڭ ەگەمەندىك، قاۋىپسىزدىك جانە دامۋ مۇددەلەرىن تاباندى تۇردە قورعايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قىتاي ا ق ش- تان ىلگەرى قادام جاساپ، ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستىڭ ورنىقتى، قالىپتى جانە تۇراقتى دامۋىن العا جىلجىتۋدى ءۇمىت ەتەدى.
- مەملەكەت باسشىلارى دەڭگەيىندەگى ديپلوماتيالىق بايلانىستار قىتاي-ا ق ش قارىم-قاتىناسىندا الماستىرىلمايتىن ستراتەگيالىق جەتەكشىلىك ءرول اتقارادى، قىتاي مەن ا ق ش باسشىلارى تىعىز بايلانىس پەن تۇراقتى ارەكەتتەستىكتى جالعاستىرىپ كەلە جاتىر، - دەدى رەسمي وكىل.
RFI اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ترامپ ۆاشينگتوندا وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي چجە مەنمەن كەزدەسكەندە، ب ا ق وكىلدەرىنىڭ الدىندا ق ح ر ءتوراعاسى شي جينپيڭمەن جاقىندا وتكەن اڭگىمەسىن ەسكە الىپ: «بەلگىلى ءبىر ۋاقىتتا، مۇمكىن بيىل نەمەسە جاقىن ارادا، ءبىز قىتايعا ساپارلاي باراتىن شىعارمىز»، - دەگەن.
ترامپتىڭ ايتۋىنشا ول قىتايمەن جاقسى قارىم-قاتىناس ورناتۋعا دايىن.
- ولاردىڭ قولىندا ءبىراز كوزىر بار، بىزدە دە وتە كۇشتى كوزىرلەر بار. ءبىراق مەن ولاردى پايدالانعىم كەلمەيدى. ەگەر پايدالاناتىن بولسام، قىتايدى كۇيرەتۋگە جەتەدى، - دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى.
جىلدىڭ باسىندا قىتاي مەن ا ق ش ەلدەرىنىڭ اراسى كۇرت ۋشىققانمەن، ءساۋىر ايىندا تاراپتار ءوزارا قوسىمشا تاريفتەر ەنگىزگەننەن كەيىن جاعدايدىڭ ساباسىنا تۇسە باستاعانى بايقالادى.
