ترامپ قىسقا مەرزىمدى ساپارمەن يزرايلگە باردى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ساپارى گازا سەكتورىنداعى سوعىستىڭ اياقتالۋى جانە تاياۋ شىعىستا جاڭا ساياسي كەزەڭنىڭ باستالۋىن كۇتكەن كەزدە ءوتىپ وتىر، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اۋە كۇشتەرىنىڭ 1 -ۇشاعى بۇگىن تاڭەرتەڭ تەل-اۆيۆ ماڭىنداعى بەن-گۋريون اۋەجايىنا قوندى. ونى يزرايل پرەمەر- ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ مەن پرەزيدەنت يتسحاك گەرسوگ كۇتىپ الدى.
يزرايل بيلىگىنىڭ اقپاراتىنشا، ساپار شامامەن ءتورت ساعاتقا سوزىلادى جانە كنەسسەتتىڭ پلەنارلىق وتىرىسىندا ءسوز سويلەۋدەن، يزرايل باسشىلىعى جانە كەپىلگە الىنعانداردىڭ وتباسىلارىمەن كەزدەسۋلەردەن تۇرادى. ودان كەيىن ترامپ گازا بويىنشا كەلىسىمگە قول قويۋ راسىمىنە قاتىسۋ ءۇشىن شارم- ەش-شەيحكە ۇشادى.
ۇشۋ كەزىندە ترامپ Air Force One-نان گازادان يزرايلدىك تۇتقىنداردى بوساتۋ تۋرالى تىكەلەي ترانسلياتسيانى كوردى. اق ءۇيدىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليەۆيتت ەكران فوتوسۋرەتىن جاريالاپ، وعان «History in the making» دەگەن جازبا قالدىردى.
يزرايلدىڭ 12- تەلەارناسىنىڭ حابارلاۋىنشا، دونالد ترامپ Air Force One ۇشاعى بەن-گۋريون اۋەجايىنا قونار الدىندا «تۇتقىندار الاڭى» جانە جاعاجايلاردا دەمالىپ جاتقان يزرايلدىكتەردىڭ ۇستىنەن تومەن ۇشۋىنا بۇيرىق بەرگەن. تەل-اۆيۆ جاعاجايىندا ا ق ش پرەزيدەنتىن قارسى الۋ سوزدەرى جازىلعان ۇلكەن باننەر ورناتىلدى.
ترامپ ساپارىن گازا كەلىسىمىندەگى ىلگەرىلەۋشىلىكپەن بايلانىستىرىپ، بىتىمگەرشىلىكتىڭ ساقتالۋىن كۇتەتىنىن مالىمدەدى.
- گازاداعى سوعىس اياقتالدى. ءبىتىم ساقتالادى، ادامدار اسكەري ارەكەتتەن شارشادى. مەن كوپتەگەن كەپىل الدىم، ەشكىم مەنى جايسىز جاعدايدا قالدىرعىسى كەلمەيدى دەپ ويلايمىن، - دەدى ترامپ ۆاشينگتوننان ۇشار الدىندا قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردىڭ ورىندالاتىنىنا سەنىم ءبىلدىرىپ.
ا ق ش پرەزيدەنتى سونداي-اق كەلىسسوزگە دەلدال بولعان قاتارعا العىس ايتىپ، گازا سەكتورىن قالپىنا كەلتىرۋ «ۋاقىتتى قاجەت ەتەتىنىن، ءبىراق سوڭىندا ءبارى جاقسى كورىنەتىنىن» باسا ايتتى. ترامپتىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش گازا سەكتورىندا ۋاقىتشا باسقارۋ ورگانىن قۇرۋعا ىقپال ەتۋدى كوزدەپ وتىر جانە ىقتيمال قاتىسۋشىلاردىڭ قاتارىندا ۇلى بريتانيانىڭ بۇرىنعى پرەمەر-ءمينيسترى توني بلەردىڭ دە بار ەكەنىن قوسىپ ءوتتى.
وسى ارادا يەرۋساليمدە «كوگىلدىر قالقان-6» وپەراسياسى اياسىندا قاۋىپسىزدىكتىڭ جوعارى رەجيمى ەنگىزىلدى. وپەراتسياعا ا ق ش پرەزيدەنتىمەن بىرگە ەرىپ جۇرگەن جانە كەپىلگە الىنعانداردى قايتارۋ كەزىندە ءتارتىپتى ساقتاۋدا مىڭداعان پوليسيا مەن اسكەري قىزمەتكەر قاتىسىپ جاتىر.
ەسكە سالا كەتسەك، دۇيسەنبىدە حاماس كەپىلگە الىنعان جەتى يزرايلدىك ازاماتتى قىزىل كرەست ۇيىمىنا تاپسىردى.