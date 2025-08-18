ترامپ: قىرىم مەن ناتو-عا كىرۋدەن باس تارتسا عانا، زەلەنسكي سوعىستى توقتاتا الادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي قىرىمنان باس تارتىپ، ەلدىڭ ناتو-عا كىرۋ جوسپارىن دوعارسا عانا، رەسەيمەن سوعىستى دەرەۋ توقتاتا الادى دەپ مالىمدەدى، دەپ جازدى BBC.
- ۋكراينا پرەزيدەنتى زەلەنسكي رەسەيمەن سوعىستى بىردەن توقتاتا الادى، ەگەر ءوزى قالاسا، نەمەسە كۇرەستى جالعاستىرا بەرەدى. ەستەرىڭىزدە بولسىن، ءبارى قالاي باستالدى. قايتادان قىرىمدى قايتارۋ جوق - ول وباما كەزىندە (12 جىل بۇرىن، ءبىر وق اتىلماستان!) بەرىلدى - جانە ۋكراينا ءۇشىن ناتو-عا كىرۋ جوق. كەيبىر نارسەلەر ەشقاشان وزگەرمەيدى، - دەپ جازدى ترامپ ءوزىنىڭ Truth Social جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا، زەلەنسكيدىڭ اق ۇيگە ساپارى قارساڭىندا.
زەلەنسكيدى دۇيسەنبى كۇنى ۆاشينگتونعا ساپارى بارىسىندا ۇلى بريتانيا، يتاليا، گەرمانيا، فرانسيا جانە فينليانديا ەلدەرىنىڭ باسشىلارى، سونداي- اق ناتو باس حاتشىسى مەن ەۋروپالىق كوميسسيا ءتورايىمى ەرتىپ جۇرەدى.
- ەرتەڭ اق ۇيدە ەلەۋلى كۇن بولادى. مۇنداي كوپ ەۋروپالىق ليدەرلەر ءبىر ۋاقىتتا ەشقاشان جينالماعان. ولارمەن كەزدەسۋدى وتكىزۋ - مەن ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت، - دەپ جازدى ترامپ باسقا ءبىر جازباسىندا.
CNN مالىمەتىنشە، ترامپتىڭ بۇل مالىمدەمەسى زەلەنسكيدىڭ اق ۇيدەگى كەزدەسۋدە قانداي قىسىمعا تاپ بولاتىنىن كورسەتەدى.
- ترامپ اتاعان ەكى شارت - ۋكراينا قىرىمنان باس تارتۋى جانە ەشقاشان ناتو-عا كىرمەۋگە كەلىسۋى - بۇل ۆلاديمير پۋتين سوعىستى توقتاتۋ ءۇشىن قويعان تالاپتار تىزىمىنە كىرەدى، - دەپ جازادى تەلەارنا.