ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    ترامپ: قىرىم مەن ناتو-عا كىرۋدەن باس تارتسا عانا، زەلەنسكي سوعىستى توقتاتا الادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش- تىڭ پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي قىرىمنان باس تارتىپ، ەلدىڭ ناتو-عا كىرۋ جوسپارىن دوعارسا عانا، رەسەيمەن سوعىستى دەرەۋ توقتاتا الادى دەپ مالىمدەدى، دەپ جازدى BBC.

    Трамп рассчитывает на встречу с Путиным и Зеленским
    Фото: x.com/whitehouse

    - ۋكراينا پرەزيدەنتى زەلەنسكي رەسەيمەن سوعىستى بىردەن توقتاتا الادى، ەگەر ءوزى قالاسا، نەمەسە كۇرەستى جالعاستىرا بەرەدى. ەستەرىڭىزدە بولسىن، ءبارى قالاي باستالدى. قايتادان قىرىمدى قايتارۋ جوق - ول وباما كەزىندە (12 جىل بۇرىن، ءبىر وق اتىلماستان!) بەرىلدى - جانە ۋكراينا ءۇشىن ناتو-عا كىرۋ جوق. كەيبىر نارسەلەر ەشقاشان وزگەرمەيدى، - دەپ جازدى ترامپ ءوزىنىڭ Truth Social جەلىسىندەگى پاراقشاسىندا، زەلەنسكيدىڭ اق ۇيگە ساپارى قارساڭىندا.

    زەلەنسكيدى دۇيسەنبى كۇنى ۆاشينگتونعا ساپارى بارىسىندا ۇلى بريتانيا، يتاليا، گەرمانيا، فرانسيا جانە فينليانديا ەلدەرىنىڭ باسشىلارى، سونداي- اق ناتو باس حاتشىسى مەن ەۋروپالىق كوميسسيا ءتورايىمى ەرتىپ جۇرەدى.

    - ەرتەڭ اق ۇيدە ەلەۋلى كۇن بولادى. مۇنداي كوپ ەۋروپالىق ليدەرلەر ءبىر ۋاقىتتا ەشقاشان جينالماعان. ولارمەن كەزدەسۋدى وتكىزۋ - مەن ءۇشىن ۇلكەن قۇرمەت، - دەپ جازدى ترامپ باسقا ءبىر جازباسىندا.

    CNN مالىمەتىنشە، ترامپتىڭ بۇل مالىمدەمەسى زەلەنسكيدىڭ اق ۇيدەگى كەزدەسۋدە قانداي قىسىمعا تاپ بولاتىنىن كورسەتەدى.

    - ترامپ اتاعان ەكى شارت - ۋكراينا قىرىمنان باس تارتۋى جانە ەشقاشان ناتو-عا كىرمەۋگە كەلىسۋى - بۇل ۆلاديمير پۋتين سوعىستى توقتاتۋ ءۇشىن قويعان تالاپتار تىزىمىنە كىرەدى، - دەپ جازادى تەلەارنا.

    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار