ترامپ قولتاڭباسى بار 100 دوللارلار ماۋسىمدا جارىق كورەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش- تا 100 دوللارلىق بانكنوتتاردىڭ ديزاينىنا ماڭىزدى وزگەرىس ەنگىزىلمەك. ەندى بۇل كۋپيۋرالاردا دونالد ترامپتىڭ قولتاڭباسى پايدا بولادى.
بۇل جاڭاشىلدىق ا ق ش تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعى اياسىندا قولعا الىنىپ وتىر. ا ق ش تاريحىندا بۇرىن-سوڭدى بولماعان جاعداي، ياعني العاش رەت ەلدىڭ قازىرگى پرەزيدەنتى ۇلتتىق ۆاليۋتاعا ءوز قولتاڭباسىن قالدىرماق.
ا ق ش قارجى مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، جاڭا ۇلگىدەگى 100 دوللارلىق كۋپيۋرالاردى باسىپ شىعارۋ ماۋسىم ايىندا باستالادى. كەيىن بۇل وزگەرىستەر باسقا بانكنوتتارعا دا كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلەدى.
سونىمەن قاتار 165 جىل ىشىندە العاش رەت ا ق ش قازىناشىسىنىڭ قولتاڭباسى كۋپيۋرادان الىنىپ تاستالماق. دەگەنمەن بانكنوتتاردىڭ جالپى ديزاينى وزگەرىسسىز قالادى. جاڭا اقشادا دونالد ترامپپەن قاتار قارجى ءمينيسترى سكوتت بەسسەنتتىڭ دە قولتاڭباسى بولادى.
ا ق ش قازىناشىسى برەندون بيچ بۇل باستاماعا وڭ باعا بەرىپ، ترامپتىڭ قولتاڭباسى دوللاردا پايدا بولۋى «ورىندى ءارى لايىقتى شەشىم» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق بۇل تۋرالى قارجى مينيسترلىگى بەكىتكەن العاشقى ەسكيزدىك نۇسقالاردا دا كورسەتىلگەن. الەۋمەتتىك جەلى X (بۇرىنعى Twitter) قولدانۋشىلارى مونەتانىڭ قاراپايىم ۇلگىسىن جاريالاعان.
برەندون بيچ جاريالانعان سۋرەتتەردىڭ شىنايى ەكەنىن راستادى. ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل – ا ق ش تاۋەلسىزدىگىنىڭ 250 جىلدىعىنا ارنالعان العاشقى نوبايلار.
الدىن الا جاسالعان بەينەلەردە مونەتانىڭ الدىڭعى بەتىندە ترامپتىڭ بەينەسى بەينەلەنگەن. جوعارى بولىگىندە Liberty «بوستاندىق»، تومەنگى جاعىندا In God We Trust «قۇدايعا سەنەمىز» دەگەن جازۋلار جانە 1776 مەن 2026-جىلدارى كورسەتىلگەن.
