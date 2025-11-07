ترامپ قازاقستانعا كەلۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - «ورتالىق ازيا - ا ق ش» سامميتى كەزىندە جۋرناليستەر دونالد ترامپقا قازاقستانمەن ىنتىماقتاستىققا قاتىستى ءبىرقاتار سۇراق قويدى. بۇل تۋرالى اقوردا حابارلادى.
- قازاقستان مەن ا ق ش جالپى قۇنى 17 ميلليارد دوللاردى قۇرايتىن كەلىسىمدەر جاسادى. ول اۆياتسيا، مينەرالدى رەسۋرستار جانە سيفرلىق تەحنولوگيالار سەكىلدى باعىتتاردى قامتيدى. ءسىزدىڭ ويىڭىزشا، بۇل سەرىكتەستىكتىڭ قاي سالاسى ماڭىزدى؟ ەكىنشى سۇراق. ترامپ مىرزا، ءسىزدى قازاقستانعا كەلگەن العاشقى ا ق ش پرەزيدەنتى دەپ قاشان ايتا الامىز؟ ءبىزدىڭ ەلگە قوناق بولۋ جوسپارىڭىزدا بار ما؟ - دەگەن سۇراق قويدى جۋرناليست.
ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ قازاقستانمەن سەرىكتەستىكتىڭ بارلىق سالاسى ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى. سونىمەن قاتار قازاقستانعا كەلۋى مۇمكىن ەكەنىن جەتكىزدى.
- بۇل ابدەن مۇمكىن (قازاقستانعا ساپارمەن كەلۋ - رەد). بارلىق سالا وتە ماڭىزدى دەپ سانايمىن. ءبىر جىلدان كەيىن نە بولاتىنىن بىلمەيمىز. ءسىزدىڭ تابيعي رەسۋرسقا باي ەلىڭىز، سونداي-اق پاراساتتى پرەزيدەنتىڭىز بار، - دەپ جاۋاپ بەردى ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ.
ايتا كەتەيىك، قاسىم-جومارت توقايەۆ اق ۇيدە تاريحي كەزدەسۋ ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن ا ق ش پرەزيدەنتىنە العىس ايتىپ، س5+1 فورماتىنداعى سامميت شىن مانىندە ورتالىق ازيا مەن قۇراما شتاتتار اراسىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ جاڭا كەزەڭىنە جول اشقانىنا نازار اۋداردى.