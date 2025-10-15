ترامپ قازا تاپقان چارلي كيركتى ەڭ جوعارى ازاماتتىق مەدالمەن ماراپاتتادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ سەيسەنبى كۇنى كونسەرۆاتيۆتى بەلسەندى چارلي كيركتى قازا تاپقاننان كەيىن ەلدىڭ ەڭ جوعارى ازاماتتىق ماراپاتى - بوستاندىق پرەزيدەنتتىك مەدالىمەن ماراپاتتادى، دەپ حابارلايدى BBC.
كيرك 10-قىركۇيەكتە يۋتا القابى ۋنيۆەرسيتەتىندە ءسوز سويلەپ وتىرعان كەزىندە وققا ۇشقان ەدى.
«بۇگىن ءبىز ەركىندىك جولىندا كۇرەسكەن باتىل كۇرەسكەردىڭ، ەشكىمگە ۇقسامايتىن قايسار كوشباسشىنىڭ رۋحىنا تاعزىم ەتۋ ءۇشىن جينالدىق»، - دەدى ترامپ اق ءۇي الدىندا وتكەن ماراپاتتاۋ راسىمىندە.
پرەزيدەنت مەدالدى قايتىس بولعان ساياساتكەردىڭ جەسىرى ەريكا كيرككە ماراپاتتى جەكە تابىستادى (سۋرەتتە) .
سالتاناتتى شاراعا ترامپتىڭ جاقىن وداقتاستارى - ۆيتسە- پرەزيدەنت دجەي دي ۆەنس، مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو، سەناتورلار تەد كرۋز، مايك لي، ريك سكوتت جانە وكىلدەر پالاتاسىنىڭ سپيكەرى مايك دجونسون قاتىستى.
چارلي كيركتىڭ ءولىمى ا ق ش- تا ۇلكەن رەزونانس تۋعىزدى جانە ەلدە ساياسي زورلىق-زومبىلىققا قاتىستى پىكىرتالاستاردى قايتا ۋشىقتىردى. بۇل وقيعا رەسپۋبليكاشىل ترامپ ءۇشىن بىرىكتىرۋشى فاكتورعا اينالدى. ول ونى ءوز ەلەكتوراتىن جۇمىلدىرۋ جانە ءوزى «راديكالدى سولشىل ەكسترەميزم» دەپ اتايتىن قۇبىلىسپەن كۇرەسۋ ءۇشىن اۋقىمدى شارالاردى تالاپ ەتۋدىڭ نەگىزى رەتىندە پايدالاندى.
ايتا كەتسەك، وتكەن ايدا كونسەرۆاتيۆتىك كوزقاراستارىمەن تانىمال امەريكالىق بلوگەر چارلي كيرككە يۋتا القابى ۋنيۆەرسيتەتىندە سويلەپ تۇرعان ساتىندە وق اتىلعانىن جازعانبىز.