ترامپ NVIDIA- عا ج ي ءۇشىن كەيبىر چيپتى قىتايدا ساتۋعا رۇقسات بەرەدى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ قىتاي ءتوراعاسى شي جينپيڭدى «قۇراما شتاتتار NVIDIA كومپانياسىنىڭ H200 ونىمدەرىن قىتايداعى ماقۇلدانعان كليەنتتەرگە جەتكىزۋگە رۇقسات بەرەتىنى» تۋرالى اقپاراتتاندىرعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
بۇل مالىمدەمە الەمدەگى ەكىنشى ءىرى ەكونوميكاعا جانە ا ق ش- تىڭ ستراتەگيالىق باسەكەلەسىنە جاساندى ينتەللەكت چيپتەرىن ساتۋعا تىيىم سالۋدى ءىس جۇزىندە توقتاتتى.
Nvidia H200 مودەلى الەمدەگى ەڭ وزىق جانە قۋاتتى جاساندى ينتەللەكت چيپتەرىنىڭ ءبىرى سانالاتىن ەڭ سوڭعى Blackwell چيپىنەن ءبىر بۋىنعا ارتتا قالىپ وتىر.
ترامپ Blackwell جانە Rubin چيپتەرى كەلىسىمنىڭ بولىگى بولمايتىنىن مالىمدەدى.
ا ق ش پرەزيدەنتى Intel, AMD جانە باسقا ءدا ىرى امەريكالىق كومپانيالارعا قىتايداعى تۇتىنۋشىلارعا ۇقساس چيپتەردى ساتۋعا رۇقسات بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ا ق ش ۇكىمەتى ماقۇلدانعان چيپتەردى ساتۋدان 25 پايىزىن الادى، بۇل بۇرىن جاريالانعان %15 دان جوعارى.
- مەنىڭ اكىمشىلىگىم امەريكانى ءارقاشان ءبىرىنشى ورىنعا قويادى، - دەپ جازدى دونالد ترامپ Truth Social-دا.
سونىمەن قاتار ترامپ الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسىندا: «پرەزيدەنت شي وڭ جاۋاپ بەردى!» دەپ جازدى.
بۇعان دەيىن قىتايعا ەكسپورتتى شەكتەۋ Nvidia كومپانياسىنا 5,5 ميلليارد دوللار شىعىن اكەلۋى مۇمكىن ەكەنى حابارلانعان بولاتىن.