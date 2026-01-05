ترامپ ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتىنە ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ The Atlantic باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا باسشىسى دەلسي رودريگەسكە «ەگەر دۇرىس ارەكەت جاساماسا، ونىڭ وتەمى مادۋرونىكىنەن دە جوعارى بولۋى مۇمكىن» دەگەن قاتاڭ ەسكەرتۋ جاسادى، دەپ حابارلايدى NBC News.
ترامپتىڭ پىكىرى ءبىر كۇن بۇرىنعى ريتوريكاسىنىڭ وزگەرگەنىن اڭعارتتى. وندا ول رودريگەستىڭ مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيومەن «سىپايى» سويلەسكەنىن مالىمدەگەن.
الايدا، سەنبى كۇنى رودريگەس نيكولاس مادۋرونىڭ «ۆەنەسۋەلانىڭ جالعىز پرەزيدەنتى» ەكەنىن مالىمدەپ، ونى «دەرەۋ بوساتۋعا» شاقىردى.
جەكسەنبى كۇنى كەشكە Air Force One بورتىندا تىلشىلەرگە سويلەگەن سوزىندە ترامپ: «بىزگە ولاردىڭ ەلىندەگى مۇناي مەن باسقا دا رەسۋرستارعا قول جەتكىزۋ قاجەت، بۇل بىزگە ولاردىڭ ەلىن قالپىنا كەلتىرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى»، - دەپ مالىمدەدى.
يسپان تىلىندە جازىلعان سوزىندە رودريگەس ۆەنەسۋەلا ا ق ش- تى «حالىقارالىق قۇقىق اياسىندا» بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋگە شاقىرعانىن مالىمدەدى.
- پرەزيدەنت دونالد ترامپ، ءبىزدىڭ حالقىمىز بەن ايماعىمىز سوعىسقا ەمەس، بەيبىتشىلىك پەن ديالوگقا لايىق. بۇل ءارقاشان پرەزيدەنت نيكولاس مادۋرونىڭ ۇستانىمى بولدى جانە قازىرگى ۋاقىتتا بۇكىل ۆەنەسۋەلانىڭ ۇستانىمى، - دەپ جازدى دەلسي رودريگەس.
بۇعان دەيىن دەلسي رودريگەس ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا پرەزيدەنتى بولعانى تۋرالى حابارلانعان بولاتىن.