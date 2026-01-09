17:59, 09 - قاڭتار 2026 | GMT +5
ترامپ ۆەنەسۋەلا وپپوزيتسياسىنىڭ جەتەكشىسى ماچادومەن كەزدەسەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كەلەسى اپتادا ۆەنەسۋەلا وپپوزيتسياسىنىڭ جەتەكشىسى ماريا ماچادومەن كەزدەسۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
- ماريا ماچادو كەلەسى اپتادا كەلەدى جانە مەن ونى اسىعا كۇتەمىن، - دەدى ترامپ.
بۇعان دەيىن وتكەن جىلى نوبەل بەيبىتشىلىك سىيلىعىن جەڭىپ العان ماچادو ترامپتىڭ دا بۇل ماراپاتقا لايىق ەكەنىن مالىمدەگەن.
Fox News جۇرگىزۋشىسى شون حەننيتي ترامپتان ماچادو وعان نوبەل بەيبىتشىلىك سىيلىعىن ۇسىنسا، ونى قابىلداي ما دەپ سۇرادى. وعان ا ق ش پرەزيدەنتى: «مەن ونىڭ مۇنى ىستەگىسى كەلەتىنىن ەستىدىم. بۇل ۇلكەن قۇرمەت بولار ەدى»، - دەپ جاۋاپ بەردى ترامپ.
بۇعان دەيىن ماچادو نوبەل بەيبىتشىلىك سىيلىعىن ترامپپەن بولىسكىسى كەلەتىنىن مالىمدەگەن.