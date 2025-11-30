ترامپ ۆەنەسۋەلا ۇستىنەن اۋە كەڭىستىگىن جاباتىنىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۆەنەسۋەلا ءۇستىن جانە وعان جاقىن ايماقتاعى اۋە كەڭىستىگىن تولىق جابۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بۇل تۋرالى BBC حابارلايدى.
بۇل قادام رەسمي تۇردە «ەسىرتكى ترافيگىمەن كۇرەس» ۇرانىمەن تۇسىندىرىلگەنىمەن، ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ۆاشينگتوننىڭ شىنايى ماقساتى - پرەزيدەنت نيكولاس مادۋرونى بيلىكتەن كەتىرۋ.
ترامپ ءوز مالىمدەمەسىن Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە جاريالادى.
«بارلىق اۆياكومپانيالار، پيلوتتار، ەسىرتكى تاسىمالداۋشىلار جانە ادام ساۋداسىمەن اينالىساتىندار نازار اۋدارسىن: ۆەنەسۋەلا ۇستىندەگى جانە ونىڭ اينالاسىنداعى اۋە كەڭىستىگى تولىعىمەن جابىلادى. نازار سالعاندارىڭىزعا راقمەت!» - دەلىنگەن جازبادا.
وتكەن اپتادا ا ق ش ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىنا الەمدەگى ەڭ قۋاتتى ءارى زاماناۋي اسكەري كەمەلەردىڭ ءبىرى - «دجەرالد فورد» اۆيانوسەتسىن جىبەرگەن. بۇعان دەيىن پۋەرتو-ريكودا ا ق ش ارمياسىنىڭ وقۋ-جاتتىعۋلارى ءوتىپ، وندا دەسانت ءتۇسىرۋ جانە ستراتەگيالىق بومبالاۋشى شابۋىلدارىنىڭ يميتاتسياسى جۇرگىزىلگەن.
سونىمەن قاتار ترامپ ۆەنەسۋەلاداعى ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قارسى جەرۇستى اسكەري وپەراتسياسىن دا جاريا ەتتى.
ءوز كەزەگىندە ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو قاراشا ايىنىڭ باسىندا قۇرلىق، تەڭىز، اۋە جانە زىمىران كۇشتەرىن جاپپاي جۇمىلدىرۋدى باستاعانىن مالىمدەگەن.