ترامپ ناتو-عا وكپەلى: ا ق ش-قا ەندىگارى بۇل ۇيىم ەلدەرىنىڭ كومەگى قاجەت ەمەس
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ا ق ش-تىڭ ناتو-داعى «كوپتەگەن وداقتاسى» ۆاشينگتونعا يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسياعا ارالاسقىسى كەلمەيتىنىن حابارلاعانىن مالىمدەدى. ترامپ بۇل پىكىرىن ءوزىنىڭ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جازباسىندا ءبىلدىردى.
- مەنى ولاردىڭ ارەكەتى تاڭعالدىرمايدى، سەبەبى مەن ءارقاشان ناتو-نى ءبىرجاقتى قوزعالىس كوشەسى دەپ سانايتىنمىن. ءبىز بۇل ەلدەردى قورعاۋعا جىل سايىن جۇزدەگەن ميلليارد دوللار جۇمسايمىز، ال ولار ءبىز ءۇشىن، اسىرەسە قيىن ساتتە، ەشتەڭە ىستەمەيدى، - دەپ جازدى ول.
سونداي-اق ترامپ ا ق ش پەن يزرايل يراننىڭ ارمياسىن، فلوتىن جانە اۋە كۇشتەرىن جويىپ، ەل باسشىلىعىنىڭ بارلىق دەرلىك دەڭگەيدەگى وكىلدەرىن ولتىرگەنىن تاعى دا قايتالادى.
وسىعان بايلانىستى، ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش-قا ناتو ەلدەرىنىڭ كومەگى قاجەت ەمەس.
- ءبىز ەشقاشان مۇقتاج بولعان ەمەسپىز! بۇل جاپونيا، اۋستراليا نەمەسە وڭتۇستىك كورەياعا دا قاتىستى. ءبىز ەشكىمنىڭ كومەگىنە مۇقتاج ەمەسپىز، - دەپ قوستى امەريكالىق كوشباسشى.
ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى ەۋروپا ەلدەرى ا ق ش-قا جاردەمدەسپەسە، ناتو-نىڭ بولاشاعى بۇلىڭعىر ەكەنىن ايتقان.