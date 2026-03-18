ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    08:37, 18 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ترامپ ناتو-عا وكپەلى: ا ق ش-قا ەندىگارى بۇل ۇيىم ەلدەرىنىڭ كومەگى قاجەت ەمەس

    استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ا ق ش-تىڭ ناتو-داعى «كوپتەگەن وداقتاسى» ۆاشينگتونعا يرانعا قارسى اسكەري وپەراتسياعا ارالاسقىسى كەلمەيتىنىن حابارلاعانىن مالىمدەدى. ترامپ بۇل پىكىرىن ءوزىنىڭ Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جازباسىندا ءبىلدىردى.

    فوتو: انادولى

    - مەنى ولاردىڭ ارەكەتى تاڭعالدىرمايدى، سەبەبى مەن ءارقاشان ناتو-نى ءبىرجاقتى قوزعالىس كوشەسى دەپ سانايتىنمىن. ءبىز بۇل ەلدەردى قورعاۋعا جىل سايىن جۇزدەگەن ميلليارد دوللار جۇمسايمىز، ال ولار ءبىز ءۇشىن، اسىرەسە قيىن ساتتە، ەشتەڭە ىستەمەيدى، - دەپ جازدى ول.

    سونداي-اق ترامپ ا ق ش پەن يزرايل يراننىڭ ارمياسىن، فلوتىن جانە اۋە كۇشتەرىن جويىپ، ەل باسشىلىعىنىڭ بارلىق دەرلىك دەڭگەيدەگى وكىلدەرىن ولتىرگەنىن تاعى دا قايتالادى.

    وسىعان بايلانىستى، ونىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش-قا ناتو ەلدەرىنىڭ كومەگى قاجەت ەمەس.

    - ءبىز ەشقاشان مۇقتاج بولعان ەمەسپىز! بۇل جاپونيا، اۋستراليا نەمەسە وڭتۇستىك كورەياعا دا قاتىستى. ءبىز ەشكىمنىڭ كومەگىنە مۇقتاج ەمەسپىز، - دەپ قوستى امەريكالىق كوشباسشى.

    ەسكە سالا كەتسەك، بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى ەۋروپا ەلدەرى ا ق ش-قا جاردەمدەسپەسە، ناتو-نىڭ بولاشاعى بۇلىڭعىر ەكەنىن ايتقان.

     

    Бейсен Сұлтан
