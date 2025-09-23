ترامپ پەن زەلەنسكي نيۋ-يوركتە كەزدەسۋ وتكىزدى
نيۋ-يورك. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي ب ۇ ۇ باس اسسامبلەياسىنىڭ 80-سەسسياسى اياسىندا نيۋ-يورك قالاسىندا كەزدەستى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى.
اق ءۇيدىڭ مالىمەتىنشە، كەزدەسۋدە تاراپتار ۋكرايناداعى قاقتىعىستى رەتتەۋ ماسەلەسىن تالقىلادى.
سونداي-اق ترامپ پەن زەلەنسكي رەسەيگە قارسى سانكسيالاردى دا ءسوز ەتتى.
ا ق ش پرەزيدەنتى ۋكرايناعا قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرى تۋرالى ايتۋعا ءالى ەرتە ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل تۋرالى كەيىنىرەك ءسوز قوزعاۋىمىز مۇمكىن. بۇل سۇراققا جاۋاپ بەرۋ ازىرگە ەرتە دەپ ويلايمىن، - دەدى ترامپ.
ءوز كەزەگىندە زەلەنسكي اق ءۇي باسشىسىنا قولداۋ بىلدىرگەنى مەن ا ق ش قارۋىنىڭ PURL مەحانيزمى ارقىلى جەتكىزىلگەنى ءۇشىن العىس ايتتى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ترامپ پەن زەلەنسكي سوڭعى رەت 18-تامىزدا ۆاشينگتوندا كەزدەسكەن بولاتىن. ول كەزدەسۋگە ەۋروپا ەلدەرىنىڭ كوشباسشىلارى دا قاتىسقان.