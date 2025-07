ترامپ پەن زەلەنسكي ۋكرايناعا اۋە شابۋىلىنا قارسى قورعانىس جۇيەلەرىن جەتكىزۋدى تالقىلادى

Axios جۋرناليسى باراك راۆيدتىڭ دەرەككوزدەرىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ حابارلاۋىنشا، ترامپ پەن زەلەنسكيدىڭ تەلەفون ارقىلى سويلەسۋى 4-شىلدە كۇنى ا ق ش- تىڭ شىعىس جاعالاۋى ۋاقىتى بويىنشا تاڭەرتەڭ ءوتتى جانە شامامەن 40 مينۋتقا سوزىلعان.

بريتاندىق Financial Times گازەتى 3-شىلدە كۇنى دەرەككوزدەرگە سىلتەمە جاساي وتىرىپ، ترامپ پەن زەلەنسكي ا ق ش- تىڭ ۋكرايناعا كەيبىر قارۋ تۇرلەرىن جەتكىزۋدى توقتاتۋ ماسەلەسىن تالقىلايتىنىن حابارلاعان ەدى. ال 2-شىلدە كۇنى The New York Times گازەتى Patriot جۇيەسىنە ارنالعان زىمىراندار، GMLRS دالدىگى جوعارى وق-دارىلەرى، Hellfire باسقارىلاتىن زىمىراندارى، Stinger پورتاتيۆتى زىمىران كەشەندەرى جانە وزگە دە ءبىرقاتار قارۋدىڭ ۋكرايناعا جەتكىزىلىمى توقتاتىلاتىنىن حابارلاعان بولاتىن.

سونىمەن قاتار، 3-شىلدە كۇنى ترامپ ا ق ش ۋكرايناعا اسكەري كومەك كورسەتۋدى جالعاستىرىپ جاتقانىن ايتتى، ءبىراق سونىمەن بىرگە امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ وزىنە دە قارۋ-جاراق قاجەت ەكەنىن مالىمدەدى.

بۇل اقپارات Kazinform اگەنتتىگىنە ت ا س س- تىڭ سەرىكتەستىك جەلىسى ارقىلى ارنايى ۇسىنىلعان.

سونىمەن قاتار، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين 3-شىلدە كۇنى ترامپپەن تەلەفون ارقىلى سويلەسىپ، ماسكەۋ كيەۆپەن جاڭا كەلىسسوزدەر كەزەڭىنىڭ باستالۋ مەرزىمىن كۇتىپ وتىرعانىن ايتتى.

ال دونالد ترامپ بۇل اڭگىمەدەن كەيىن رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى قاقتىعىستى توقتاتۋ جونىندە ەشقانداي ىلگەرىلەۋ بولماعانىن مالىمدەدى.

ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ترامپ ۋكراينا باسشىلىعى «بەيبىتشىلىككە ۇمتىلىسىن» كورسەتپەيىنشە، وعان اسكەري كومەك كورسەتۋدى توقتاتۋ تۋرالى بۇيرىق بەرگەن ەدى. بۇل شەشىم اق ۇيدەگى وۆال كابينەتتە ترامپ پەن زەلەنسكي اراسىندا بولعان پىكىرتالاستان بىرنەشە كۇن وتكەن سوڭ قابىلدانعان.