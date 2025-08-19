ترامپ پەن زەلەنسكي جابىق كەلىسسوزدى اياقتاپ، ەۋروپا كوشباسشىلارىمەن كەزدەستى
استانا. KAZINFORM - ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكي مەن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ اق ۇيدەگى جابىق كەلىسسوزدى اياقتاپ، ەۋروپالىق كوشباسشىلارمەن كەزدەسۋگە كىرىستى، دەپ حابارلايدى CNN.
كوپجاقتى كەزدەسۋ دە جابىق فورماتتا وتەدى. الدىن الا قاتىسۋشىلار ەستەلىك فوتوسەسسياعا ءتۇستى.
بۇعان دەيىن ترامپ پەن زەلەنسكيدىڭ اشىق كەزدەسۋى وتكەن ەدى. وندا اق ءۇي باسشىسى ۋكرايناعا «قۋاتتى» قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرىن بەرۋگە جانە «ۇلكەن كولەمدە كومەك» كورسەتۋگە ۋادە ەتتى.
- قاۋىپسىزدىك ماسەلەلەرى بويىنشا وتە، وتە كوپ كومەك بەرەمىز. بۇل جاقسى بولادى، - دەدى ترامپ زەلەنسكيمەن كەزدەسۋدە.
ول سونداي-اق ىقتيمال بەيبىت كەلىسىمدى ساقتاۋ ءۇشىن امەريكالىق اسكەرلەردى ۋكرايناعا جىبەرۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعارمادى.
اق ءۇي باسشىسى «وق اتۋدى توقتاتۋ» ەمەس، «ءبىتىم مەن ۇزاق مەرزىمدى بەيبىتشىلىك» ورناعانىن قالايتىنىن اتاپ ءوتتى. سونىمەن بىرگە ۋكرايناعا ناتو- عا كىرۋ مۇمكىندىگىنە قارسى ەكەنىن مالىمدەدى.
ءوز كەزەگىندە ۆلاديمير زەلەنسكي ۋكراينا سوعىستى توقتاتۋدىڭ «ديپلوماتيالىق جولىن» تابۋعا دايىن ەكەنىن ايتىپ، كيەۆتىڭ ماسكەۋ جانە ۆاشينگتونمەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋ وتكىزۋگە نيەتتى ەكەنىن تاعى دا جەتكىزدى.
سونداي-اق ول ۋكراينادا بەيبىت كەلىسىم جاسالىپ، قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگىنە قول جەتكىزىلگەن جاعدايدا پرەزيدەنتتىك سايلاۋ وتكىزۋگە دايىن ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ترامپ بۇگىنگى كەزدەسۋلەردەن كەيىن رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسەتىنىن حابارلادى. ونىڭ ايتۋىنشا، اڭگىمە بارىسىندا ءوزى، پۋتين جانە زەلەنسكي قاتىساتىن ءۇشجاقتى كەزدەسۋ يدەياسىن تالقىلاماق.