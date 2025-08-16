ترامپ پەن پۋتيننىڭ كەلىسسوزى ءۇش ساعاتقا جۋىق ۋاقىتقا سوزىلدى
استانا. KAZINFORM - انكوريدجدەگى «ەلمەندورف-ريچاردسون» اسكەري بازاسىندا ۆلاديمير پۋتين مەن دونالد ترامپ اراسىنداعى كەلىسسوزدەر ءجۇرىپ جاتىر.
پۋتين: كەلىسسوزدەرىمىز سىندارلى ءارى ءوزارا قۇرمەت احۋالىندا ءوتتى.
رەسەي مەن ا ق ش كوشباسشىلارى بىرلەسكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىن وتكىزۋ ءۇشىن جۋرناليستەر الدىنا شىقتى.
پۋتين مەن ترامپتىڭ شاعىن قۇرامداعى كەلىسسوزدەرى اياقتالدى، دەپ جازدى ت ا س س. رەسەي مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرى شاعىن قۇرامدا 3 ساعاتقا جۋىق اڭگىمەلەستى.
ب ا ق وكىلدەرى پۋتين مەن ترامپ باسپا ءسوز ءماسليحاتىن كۇتىپ وتىر.
«ۇشتە ءۇش» فورماتىنداعى رەسەيلىك-امەريكالىق سامميت 2 ساعاتتان استام ۋاقىت ءوتىپ جاتىر.
رەسەي مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرى انكوريدجدەگى «ەلمەندورف-ريچاردسون» اسكەري بازاسىندا كەلىسسوزدەر باستادى، دەپ جازدى CNN.
كەزدەسۋگە پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ پەن رەسەي سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ، ا ق ش تاراپىنان مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو مەن ا ق ش كوشباسشىسىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوفف قاتىسىپ وتىر.
بۇعان دەيىن ر ف پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ ۆلاديميرا پۋتين مەن دونالد ترامپتىڭ اڭگىمەسى تەك ەكەۋارا وتەتىندىگىن، وعان اۋدارماشىلار عانا قاتىساتىندىعىن مالىمدەگەن ەدى.
دەگەنمەن، ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتت اق ءۇي باسپا ءسوز- پۋلىنىڭ تىلشىلەرىنە كەزدەسۋدى بەتپە-بەت ەمەس، «ۇشتە-ءۇش» فورماتىندا وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعانىن ايتتى.
كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەزدەسۋگە ا ق ش قارجى جانە ساۋدا مينيسترلەرى سكوتت بەسسەنت پەن گوۆارد لاتنيك، اق ءۇي اپپاراتىنىڭ باسشىسى سيۋزان ۋايلس، قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەت قاتىسادى.
ترامپ پۋتيندى ۇشاق باسپالداعىندا جەكە ءوزى قارسى العاننان كەيىن مەملەكەت باسشىلارى قىزىل كىلەممەن ءجۇرىپ ءوتتى. جازعى الاڭدا سۋرەتكە ءتۇسۋ سالتاناتى الدىندا ءبىر-ەكى اۋىز ءسوز الماستى. قىسقا عانا ءىس-شارادان كەيىن ەكەۋى ءبىر-بىرىمەن قول الىسىپ، سودان سوڭ ترامپتىڭ Cadillac كولىگىنە ءمىنىپ جول تارتتى.