ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    ترامپ پەن پۋتيننىڭ كەلىسسوزى ءۇش ساعاتقا جۋىق ۋاقىتقا سوزىلدى

    استانا. KAZINFORM - انكوريدجدەگى «ەلمەندورف-ريچاردسون» اسكەري بازاسىندا ۆلاديمير پۋتين مەن دونالد ترامپ اراسىنداعى كەلىسسوزدەر ءجۇرىپ جاتىر.

    Российский и американский лидеры вышли к журналистам на совместную пресс-конференцию.
    Кадр из видео

    پۋتين: كەلىسسوزدەرىمىز سىندارلى ءارى ءوزارا قۇرمەت احۋالىندا ءوتتى.

    Putin and Trump
    Photo credit: Screenshot

    رەسەي مەن ا ق ش كوشباسشىلارى بىرلەسكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىن وتكىزۋ ءۇشىن جۋرناليستەر الدىنا شىقتى.

    پۋتين مەن ترامپتىڭ شاعىن قۇرامداعى كەلىسسوزدەرى اياقتالدى، دەپ جازدى ت ا س س. رەسەي مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرى شاعىن قۇرامدا 3 ساعاتقا جۋىق اڭگىمەلەستى.

    Alaska 2025
    Photo credit: White House's X account

    ب ا ق وكىلدەرى پۋتين مەن ترامپ باسپا ءسوز ءماسليحاتىن كۇتىپ وتىر.

    «ۇشتە ءۇش» فورماتىنداعى رەسەيلىك-امەريكالىق سامميت 2 ساعاتتان استام ۋاقىت ءوتىپ جاتىر.

    Завершилась совместная пресс-конференция Путина и Трампа
    Фото: кадр из видео

    رەسەي مەن ا ق ش پرەزيدەنتتەرى انكوريدجدەگى «ەلمەندورف-ريچاردسون» اسكەري بازاسىندا كەلىسسوزدەر باستادى، دەپ جازدى CNN.

    كەزدەسۋگە پرەزيدەنتتىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ پەن رەسەي سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ، ا ق ش تاراپىنان مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو مەن ا ق ش كوشباسشىسىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆەن ۋيتكوفف قاتىسىپ وتىر.

    Переговоры Путина и Трампа в узком составе завершились
    Фото: кадр из видео

    بۇعان دەيىن ر ف پرەزيدەنتىنىڭ كومەكشىسى يۋري ۋشاكوۆ ۆلاديميرا پۋتين مەن دونالد ترامپتىڭ اڭگىمەسى تەك ەكەۋارا وتەتىندىگىن، وعان اۋدارماشىلار عانا قاتىساتىندىعىن مالىمدەگەن ەدى.

    Trump and Putin
    Photo credit: Screenshot

    دەگەنمەن، ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ باسپا ءسوز حاتشىسى كەرولاين ليۆيتت اق ءۇي باسپا ءسوز- پۋلىنىڭ تىلشىلەرىنە كەزدەسۋدى بەتپە-بەت ەمەس، «ۇشتە-ءۇش» فورماتىندا وتكىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعانىن ايتتى.

    Представители СМИ в ожидании пресс-конференции Путина и Трампа.
    Фото: ТАСС

    كەڭەيتىلگەن قۇرامداعى كەزدەسۋگە ا ق ش قارجى جانە ساۋدا مينيسترلەرى سكوتت بەسسەنت پەن گوۆارد لاتنيك، اق ءۇي اپپاراتىنىڭ باسشىسى سيۋزان ۋايلس، قورعانىس ءمينيسترى پيت حەگسەت قاتىسادى.

    ترامپ پۋتيندى ۇشاق باسپالداعىندا جەكە ءوزى قارسى العاننان كەيىن مەملەكەت باسشىلارى قىزىل كىلەممەن ءجۇرىپ ءوتتى. جازعى الاڭدا سۋرەتكە ءتۇسۋ سالتاناتى الدىندا ءبىر-ەكى اۋىز ءسوز الماستى. قىسقا عانا ءىس-شارادان كەيىن ەكەۋى ءبىر-بىرىمەن قول الىسىپ، سودان سوڭ ترامپتىڭ Cadillac كولىگىنە ءمىنىپ جول تارتتى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
