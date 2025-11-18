ترامپ پەن رونالدۋ اق ۇيدە كەزدەسەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ سەيسەنبى كۇنى اق ۇيدە پورتۋگاليا قۇراماسىنىڭ جۇلدىزى كريشتيانۋ رونالدۋمەن كەزدەسەدى.
بۇل تۋرالى Mundo Deportivo باسىلىمى جازدى. بۇعان دەيىن رونالدۋ جۋرناليست پيرس مورگانعا بەرگەن سۇحباتىندا امەريكالىق ليدەرمەن جۇزدەسۋگە نيەتتى ەكەنىن ايتقان ەدى.
سەيسەنبى كۇنى ترامپ ساۋد ارابياسىنىڭ مۇراگەر حانزاداسى مۇحاممەد بين سالماندى دا قابىلدايدى دەپ كۇتىلىپ وتىر. قازىرگى ۋاقىتتا رونالدۋ ساۋد ارابياسىنىڭ «ءال-ناسر» كلۋبىندا ونەر كورسەتەدى. ەكى تۇلعانىڭ ءبىر كۇندە ۆاشينگتونعا كەلۋى ءبىر-بىرىمەن بايلانىستى ما، ول جاعى ازىرگە بەلگىسىز.
40 جاستاعى كريشتيانۋ رونالدۋ - فۋتبول تاريحىنداعى ەڭ اتاقتى ويىنشىلاردىڭ ءبىرى. ول بەس دۇركىن «التىن دوپ» يەگەرى، بەس مارتە چەمپيوندار ليگاسىنىڭ جەڭىمپازى، ەۋروپا چەمپيونى، ەكى رەت ۇلتتار ليگاسىندا توپ جارىپ، سونداي-اق ۇلتتىق قۇرامالار، ەۋروپا چەمپيوناتتارى جانە چەمپيوندار ليگاسى تاريحىنداعى ۇزدىك سۇرمەرگەن سانالادى.
پورتۋگاليا قۇراماسى جەكسەنبى كۇنى 2026-جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ فينالدىق كەزەڭىنە جولداما الدى. تۋرنير 2026-جىلى ا ق ش، كانادا جانە مەكسيكا ەلدەرىندە وتەدى.