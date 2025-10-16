ترامپ پەن شي جينپيڭ سەۋلدە كەزدەسۋى مۇمكىن
Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ پەن قىتاي باسشىسى شي جينپيڭ وسى ايدا وڭتۇستىك كورەيادا كەزدەسۋ وتكىزۋى مۇمكىن. بۇل اقپاراتتى ا ق ش- تىڭ قازىناشىلىق ءمينيسترى سكوتت بەسسەنت CNBC تەلەارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا راستاعان .
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، ۆاشينگتون مەن بەيجىڭ اراسىنداعى كەلىسسوزدەر كۇن سايىن جالعاسىپ جاتىر جانە ءسامميتتى ۇيىمداستىرۋ جونىندە تەحنيكالىق دايىندىقتار باستالعان. كەزدەسۋ APEC ءسامميتى اياسىندا وتەدى دەگەن بولجام بار.
بۇعان دەيىن ەكى ەل اراسىنداعى قاتىناستار سيرەك ەلەمەنتتەر مەن جوعارى تەحنولوگيالار ەكسپورتىنا قاتىستى شەكتەۋلەردىڭ كۇشەيۋىنەن كۇردەلەنە تۇسكەن ەدى. قىتاي جاق جاڭا ەكسپورتتىق باقىلاۋلار ەنگىزسە، ا ق ش ءوز كەزەگىندە تاريفتىك شارالاردى قاراستىرىپ جاتىر. ساراپشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ترامپ پەن شيدىڭ بەتپە-بەت كەزدەسۋى وسى كەلىسپەۋشىلىكتەردى ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرۋى مۇمكىن.
سونىمەن قاتار، ۆاشينگتون اكىمشىلىگى TikTok پلاتفورماسىنا جانە باسقا دا قىتايلىق تەحنولوگيالىق كومپانيالارعا قاتىستى شەكتەۋلەردى تالقىلاۋدى جوسپارلاپ وتىر. بۇل ماسەلە دە سامميت كۇن تارتىبىندە بولۋى ىقتيمال.
كەزدەسۋ تەك ەكىجاقتى قاتىناستارمەن شەكتەلمەي، ازيا-تىنىق مۇحيتى ايماعىنداعى گەوساياسي بالانستى دا ايقىنداۋى مۇمكىن. ساراپشىلار مۇنى ا ق ش پەن قىتاي اراسىنداعى «جاڭا ديپلوماتيالىق تەرەزە» دەپ باعالاپ وتىر.
وڭتۇستىك كورەيانىڭ تاڭدالۋى دا كەزدەيسوق ەمەس. ەل سوڭعى جىلدارى ۆاشينگتون مەن بەيجىڭ اراسىنداعى ەكونوميكالىق كوپىر ءرولىن اتقارىپ كەلەدى.
سوڭعى رەت دونالد ترامپ پەن شي جينپيڭ 2024 -جىلدىڭ سوڭىندا تەلەفون ارقىلى سويلەسكەن ەدى. سول كەزدە تاراپتار ساۋدا، ەنەرگەتيكا جانە قاۋىپسىزدىك سالالارىندا ءوزارا ءتيىمدى ىنتىماقتاستىق ورناتۋعا نيەتتى ەكەنىن بىلدىرگەن بولاتىن.
بۇل جولعى كەزدەسۋ جۇزەگە اسسا، الەمدىك نارىقتار مەن ديپلوماتيالىق قاتىناستاردىڭ جاڭا كەزەڭىن باستاۋعا جول اشۋى مۇمكىن دەپ باعالانىپ وتىر.
Egemen.kz
ابزال ماقاش