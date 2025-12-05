ترامپ ميگرانتتارعا قاتىستى ەرەجەنى كۇشەيتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ اكىمشىلىگى ەلگە سىرتتان كەلگەندەر مەن كەيبىر گۋمانيتارلىق باعدارلامالارعا قاتىسۋشىلارعا جۇمىس ىستەۋگە رۇقسات بەرۋ ەرەجەلەرىن قاتايتاتىن جاڭا ساياساتتى بەكىتتى.
Report اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، قۇجاتتاردىڭ جارامدىلىق مەرزىمى بۇرىنعىداي 5 جىل ەمەس، 18 اي بولماق.
ا ق ش ازاماتتىق جانە يمميگراتسيالىق قىزمەتىنىڭ (USCIS) كوميسسارى دجوزەف ەدلوۋ بۇل شەشىم ءوتىنىش بەرۋشىلەرگە باقىلاۋدى كۇشەيتەتىنىن ايتىپ ءتۇسىندىردى. ول شەتەلدىكتەر ءۇشىن ا ق ش- تا جۇمىس ىستەۋ قۇقىق ەمەس، ارتىقشىلىق ەكەنىن ەسكەرۋى كەرەك دەپ مالىمدەدى.
ەدلوۋ بۇل شارا 26 - قاراشادا ۆاشينگتوندا بولعان وقيعاعا جاۋاپ ەكەنىن ايتتى. وندا اۋعانستان تۋماسى راحمانۋللا لاكانۆال اق ءۇي ماڭىندا ۇلتتىق گۆارديا اسكەريلەرىنە وق جاۋدىرعان بولاتىن. ەكى ادام جارالانىپ، ءبىر كۇننەن كەيىن 20 جاستاعى سارا بەكستروم قايتىس بولدى. ءقازىر ونىڭ 24 جاستاعى ارىپتەسىنىڭ جاعدايى اۋىر.
ايتا كەتەيىك، ترامپ داللاستاعى كىسى ولتىرۋدەن كەيىن يمميگراتسيالىق ساياساتتى كۇشەيتەتىنى تۋرالى حابارلانعان ەدى. ا ق ش پرەزيدەنتى تەحاس شتاتىنىڭ داللاس قالاسىندا چاندرا مۋلي ناگاماللايانىڭ ءولتىرىلۋىن «سۇمدىق» قىلمىس جانە يمميگراتسيالىق قاتەلىكتەردىڭ سالدارى دەپ اتاعان بولاتىن.