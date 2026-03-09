ترامپ: مۇناي باعاسىنىڭ ءوسۋى - جاھاندىق قاۋىپسىزدىكتىڭ تومەن باعاداعى وتەمى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس اياسىندا مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت ءوسۋى ۋاقىت وتە تۇزەلەتىنىن جانە بۇل جاھاندىق قاۋىپسىزدىك ءۇشىن وتەلەتىن شاعىن عانا تولەم ەكەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى ول Truth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە جازبا قالدىردى.
- يراننىڭ يادرولىق قاۋپى جويىلعاننان كەيىن تەز ارادا باسىلاتىن مۇناي باعاسىنىڭ قىسقا مەرزىمدى ءوسۋى — ا ق ش پەن بۇكىل الەم ءۇشىن قاۋىپسىزدىك پەن بەيبىتشىلىككە باعىتتالعان وتە از مولشەردەگى تولەم، - دەپ جازدى دونالد ترامپ.
دەمالىستان كەيىنگى ساۋدا- ساتتىقتىڭ اشىلۋىندا تاياۋ شىعىستاعى ءىرى ەنەرگەتيكالىق وندىرۋشىلەردىڭ ءوندىرىستى قىسقارتۋىنان كەيىن مۇناي باعاسى باررەلىنە 100 دوللاردان استى.
Brent ماركالى مۇنايدىڭ باعاسى %18 عا ءوسىپ، باررەلىنە 108,68 دوللارعا جەتتى. ال امەريكالىق WTI ماركالى مۇناي شامامەن %20 عا قىمباتتاپ، باررەلىنە 108 دوللارعا دەيىن كوتەرىلدى.
بۇل 2022 -جىلدىڭ اقپان ايىنان بەرگى ەڭ كۇرت ءوسىم. سول كەزدە، ياعني رەسەي ۋكرايناعا باسقىنشىلىق جاساعاننان كەيىن دە مۇناي باعاسى باررەلىنە 100 دوللاردان ايتارلىقتاي جوعارى كوتەرىلگەن ەدى.
بۇل جاعداي ا ق ش پەن يزرايلدىڭ يرانمەن سوعىسىنا بايلانىستى مۇناي مەن گاز جەتكىزۋدىڭ الەمدەگى ەڭ ماڭىزدى باعىتتارىنىڭ ءبىرى سانالاتىن ورمۋز بۇعازىنىڭ ءىس جۇزىندە جابىق قالۋىنا بايلانىستى بولىپ وتىر.
ايتا كەتەيىك، ساراپشىلار ورمۋز بۇعازىندا ىركىلىس بەس اپتاعا سوزىلسا، مۇنايدىڭ باعاسى باررەلىنە 100 دوللارعا جەتەتىنىن بولجاعان.