ترامپ مەكسيكاداعى ەسىرتكى كارتەلدەرىنە شابۋىل جاساۋعا قارسى ەمەس
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ەسىرتكى كارتەلدەرىمەن كۇرەسۋ ءۇشىن مەكسيكاعا ىقتيمال سوققى جاساۋعا نەمەسە امەريكالىق اسكەرلەردى جىبەرۋگە قارسى ەمەس ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
- ەسىرتكى ساۋداسىن توقتاتۋ ءۇشىن مەكسيكاعا شابۋىل جاسايمىن با؟ مەن وعان قارسى ەمەسپىن، ءبىز ەسىرتكى ساۋداسىن توقتاتۋ ءۇشىن قولدان كەلگەننىڭ ءبارىن جاسايمىز. مەن دەمالىس كۇندەرى مەحيكو قالاسىندا بولدىم، وندا كۇردەلى ماسەلەلەر بار، - دەپ حابارلادى دونالد ترامپ.
ترامپ مەكسيكاعا سوققى سول ەلدىڭ رۇقساىمەن جاسالادى ما دەگەن ساۋالعا، جاۋاپ بەرمەيتىنىن ايتتى. ول قازىر كەلىسسىوز جۇرگىزىپ جاتقانىن، مەكسيكالىقتار ونىڭ ۇستانىمىن جاقسى بىلەتىنىن جەتكىزدى.
- ءبىز سۋ جولدارىن جاۋىپ تاستادىق، ءبىراق ءبىز ءاربىر باعىتتى بىلەمىز. ءبىز ءاربىر ەسىرتكى بارونىنىڭ مەكەنجايىن بىلەمىز. ءبىز ولاردىڭ ءارقايسىسى تۋرالى ءبارىن بىلەمىز. ولار ادامدارىمىزدى ءولتىرىپ جاتىر. بۇل سوعىسقا ۇقسايدى. مەن مۇنى ىستەر مە ەدىم دەيسىز بە؟ مەن بۇنىمەن ماقتانار ەدىم، - دەدى دونالد ترامپ.
مەكسيكا پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋم مەكسيكاداعى امەريكالىق اسكەري ارەكەتتەر ءوزىنىڭ رۇقساتىنسىز مۇمكىن ەمەس ەكەنىن بىرنەشە رەت مالىمدەدى.
ترامپ سونىمەن قاتار كولۋمبياداعى كوكاين فابريكالارى جابىلسا، قۋاناتىنىن ايتتى.
بۇعان دەيىن ترامپ ۆەنەسۋەلادا قۇرلىقتاعى اسكەري وپەراتسيانىڭ جۇرگىزىلۋ مۇمكىندىگىن جوققا شىعارمادى.