ترامپ ماسكەۋ مەن كيەۆكە بەيبىتشىلىك جوسپارىن كەلىسۋ ءۇشىن ارنايى وكىلدەرىن جىبەرەدى
استانا. KAZINFORM — ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءوزىنىڭ ارنايى وكىلى ستيۆ ۋيتكوففقا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ ءۇشىن ماسكەۋگە بارۋدى تاپسىرعانىن جانە ارميا ءمينيسترى دەن دريسكوللدىڭ كيەۆتە ۋكراينا ۇكىمەتىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسەتىنىن مالىمدەدى.
بۇل تۋرالى ول Truth Social الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا جاريالادى.
دونالد ترامپتىڭ ايتۋىنشا، رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى سوعىستى توقتاتۋ جوسپارى بويىنشا جۇمىس وتكەن اپتادا ەلەۋلى ناتيجەگە قول جەتكىزدى. ا ق ش دايىنداعان 28 تارماقتان تۇراتىن باستاپقى جوبا ەكى تاراپتىڭ ۇسىنىسىن ەسكەرە وتىرىپ، قايتا قارالعان. قازىر كەلىسپەۋشىلىك تۋدىرعان بىرنەشە تارماق قاراستىرىلىپ جاتىر.
- وتكەن ايدا 25 مىڭ سارباز قازا تاپتى. ءبىز بۇل قاقتىعىستىڭ اياقتالۋىن تەزدەتۋىمىز كەرەك. تۇپكىلىكتى كەلىسىمگە كەلۋ ۇمىتىمەن مەن ستيۆ ۋيتكوففقا ماسكەۋدە پرەزيدەنت پۋتينمەن كەزدەسۋدى تاپسىردىم، ال دەن دريسكولل بۇل جوسپاردى كييەۆتە تالقىلايدى، - دەپ جازدى ترامپ.
ول ۋيتكوفف پەن دريسكوللعا تاپسىرىلعان ميسسيانىڭ ناتيجەلەرى تۋرالى ۆيتسە-پرەزيدەنت دج. د. ۆەنس، مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو، پەنتاگون حاتشىسى پيت حەگسەت جانە اق ءۇي اپپاراتىنىڭ باسشىسى سيۋزي ۋايلس جەكە ەسەپ بەرەتىنىن اتاپ ءوتتى.
سونداي-اق ترامپ سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم جوباسى ءىس جۇزىندە اياقتالعاننان كەيىن ۋكراينا جانە رەسەي پرەزيدەنتىمەن جاقىن ارادا بولەك كەزدەسۋلەر وتكىزۋگە نيەتتى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، ترامپ ۋكراينا ا ق ش-قا «ەشقاشان العىس بىلدىرمەگەنىن» ايتتى.