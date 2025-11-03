ترامپ: مادۋرونىڭ ۆەنەسۋەللا پرەزيدەنتى رەتىندە ساناۋلى كۇندەرى قالدى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ا ق ش پەن ۆەنەسۋەلا اراسىندا سوعىس بولۋى ەكىتالاي ەكەنىن جانە نيكولاس مادۋرونىڭ بۇل ەلدىڭ باسشىسى رەتىندە ساناۋلى كۇندەرى قالعانىن ايتتى.
بۇل تۋرالى ا ق ش پرەزيدەنتى CBS- ءتىڭ «60 مينۋت» باعدارلاماسىنا بەرگەن سۇحباتىندا مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.
ترامپ سۇحباتىندا مادۋرونىڭ «جاقىن ارادا تاقتان تۇسەدى» دەگەن ويمەن كەلىسەتىنىن ايتتى.
«سولاي دەر ەدىم جانە سولاي ويلايمىن»، - دەدى ول.
ا ق ش- تىڭ اسكەري كەمەلەرى 2025-جىلعى قىركۇيەك ايىنىڭ باسىنان ۆەنەسۋەلالىق ەسىرتكى كارتەلدەرىمەن بايلانىسى بار حالىقارالىق سۋ ايدىنىنداعى كەمەلەرگە بىرنەشە رەت سوققى بەردى. سونىمەن قاتار، ا ق ش ۆەنەسۋەلا جاعالاۋىندا اسكەري كەمەلەردىڭ شاعىن توبىن جانە پۋەرتو-ريكودا جويعىش ۇشاقتاردى ورنالاستىردى. ونى ترامپ ەسىرتكى ساۋداسىمەن كۇرەس ءۇشىن جاسالعان شارا دەپ ءتۇسىندىردى. الايدا ۆەنەسۋەلا پرەزيدەنتى نيكولاس مادۋرو ترامپتى «سىلتاۋ ويلاپ تاۋىپ، سوعىس باستاماق» دەپ ايىپتادى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، قازان ايىنىڭ سوڭىندا ا ق ش ۆەنەسۋەلاعا ءىرى ۇشاق تاسىمالداعىشىن جىبەردى. ا ق ش قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ول «پرەزيدەنتتىڭ ترانسۇلتتىق قىلمىستىق ۇيىمداردى جويۋ جانە ەسىرتكى تەرروريزمىنە قارسى ءىس-قيمىل باستاماسىن قولداۋعا» باعىتتالعان.
ۆەنەسۋەلانىڭ قازاقستانداعى ەلشىسى Kazinform اگەنتتىگىنە بەرگەن ەكسكليۋزيۆتى سۇحباتىندا ا ق ش اسكەري-تەڭىز كۇشتەرى شابۋىلداعان كەمەلەر ەسىرتكى كارتەلدەرىمەن بايلانىستى ەمەس ەكەنىن مالىمدەدى.
كۋبا پرەزيدەنتى ميگەل دياس-كانەل X الەۋمەتتىك جەلىسىندەگى جازباسىندا ا ق ش- تى سىنعا الىپ، مادۋرونى قولدادى.