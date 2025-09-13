ترامپ ۇلتتىق گۆارديانى تاعى ءبىر شتاتقا جىبەرەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى ۆاشينگتوننان كەيىن مەمفيسكە ۇلتتىق گۆارديا بولىمشەلەرىن ورنالاستىرۋدى كوزدەپ وتىر. ترامپتىڭ ايتۋىنشا، بۇل قىلمىسپەن كۇرەسۋ ءۇشىن قاجەت، دەپ حابارلايدى DW.
ا ق ش ۇلتتىق گۆاردياسىنىڭ اسكەرلەرى قىلمىسپەن كۇرەسۋ ءۇشىن مەمفيس قالاسىنا (تەننەسي شتاتى) جىبەرىلەدى. بۇل تۋرالى جۇما، 12-قىركۇيەكتە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ مالىمدەدى.
- ەندىگى باعىت مەمفيسكە باعىتتالعان. مەمفيس تەرەڭ داعدارىستا. ءبىز ۆاشينگتونداعىداي جاعدايدى تۇزەتەمىز، - دەدى اق ءۇي باسشىسى Fox News ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا.
ترامپ چيكاگوعا ۇلتتىق گۆارديا اسكەرىن جىبەرۋ تۋرالى بۇرىنعى جوسپارىنا وزگەلەر قارسىلىق تانىتقان كەزدە ۇلتتىق گۆارديانى مەمفيسكە جىبەرۋ نيەتىن جاريالادى. 7-قىركۇيەكتە چيكاگودا مىڭداعان ادام شەرۋگە شىقتى، ال يللينويس شتاتىنىڭ دەموكراتيالىق گۋبەرناتورى دجەي بي پريتسكەر ترامپ «امەريكالىق قالاعا سوعىس قاۋپىن ءتوندىردى» دەدى.
ايتا كەتەيىك، ۆاشينگتونداعى قىلمىس پەن باسپاناسىزدىقپەن كۇرەسۋ ءۇشىن ا ق ش استاناسىنا ۇلتتىق گۆارديانىڭ 2200 دەن استام ساربازى مەن اسكەري قىزمەتكەرى جىبەرىلگەن بولاتىن. كولۋمبيا وكرۋگى پوليتسياسىنىڭ مالىمەتىنشە، تامىز ايىندا زورلىق-زومبىلىق قىلمىسى وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا شامامەن %27 عا ازايعان.