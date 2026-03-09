ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    09:08, 09 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ترامپ لاتىن امەريكاسىنىڭ ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قارسى اسكەري وداق قۇراتىنىن جاريالادى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 10 نان استام لاتىن امەريكاسى ەلىنىڭ كوشباسشىلارى قاتىسقان سامميتتە ايماق ەلدەرىندە ەسىرتكى ساۋداسىمەن كۇرەسۋ ءۇشىن اسكەري كواليتسيا قۇرىلاتىنىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى DW.

    Трамп
    Фото: AP

    - ءبىز تاياۋ شىعىستا ي م- ءدى جويۋ ءۇشىن كواليتسيا قۇرعانىمىزداي، ەندى ءوز ەلىمىزدە كارتەلدەردى جويۋ ءۇشىن سولاي ىستەۋىمىز كەرەك، - دەدى ترامپ.

    ونىڭ ايتۋىنشا، كەلىسىمنىڭ ءمانى «قاسىرەت كارتەلدەرى مەن تەرروريستىك جەلىلەردى جويۋ ءۇشىن ولىمگە اكەلەتىن اسكەري كۇش قولدانۋعا» دايىندىقتا.

    ترامپ مەكسيكانى باتىس جارتى شارداعى ەسىرتكى كارتەلدەرىنىڭ ورتالىعى دەپ اتادى.

    - ءبىز ولاردى تولىعىمەن جويۋىمىز كەرەك، سەبەبى ولار ناشارلاپ بارادى. ولار ءوز ەلىن باسىپ الىپ جاتىر. كارتەلدەر مەكسيكانى باسقارىپ وتىر، - دەپ قوستى ول.

    باسىلىم مەكسيكا پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋم ا ق ش- تىڭ ەلدە اسكەري وپەراتسيالار جۇرگىزۋىنە جول بەرمەيتىنىن بىرنەشە رەت مالىمدەگەنىن اتاپ ءوتتى.

    ايتا كەتەيىك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا وتە قاتتى شابۋىل جاسالاتىنىن ايتتى. اسكەري وپەراتسيا كەزىندە ا ق ش العاش رەت قارۋ- جاراقتىڭ ءبىرقاتار جاڭا ءتۇرىن قولداندى.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار