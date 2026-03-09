ترامپ لاتىن امەريكاسىنىڭ ەسىرتكى كارتەلدەرىنە قارسى اسكەري وداق قۇراتىنىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 10 نان استام لاتىن امەريكاسى ەلىنىڭ كوشباسشىلارى قاتىسقان سامميتتە ايماق ەلدەرىندە ەسىرتكى ساۋداسىمەن كۇرەسۋ ءۇشىن اسكەري كواليتسيا قۇرىلاتىنىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى DW.
- ءبىز تاياۋ شىعىستا ي م- ءدى جويۋ ءۇشىن كواليتسيا قۇرعانىمىزداي، ەندى ءوز ەلىمىزدە كارتەلدەردى جويۋ ءۇشىن سولاي ىستەۋىمىز كەرەك، - دەدى ترامپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەلىسىمنىڭ ءمانى «قاسىرەت كارتەلدەرى مەن تەرروريستىك جەلىلەردى جويۋ ءۇشىن ولىمگە اكەلەتىن اسكەري كۇش قولدانۋعا» دايىندىقتا.
ترامپ مەكسيكانى باتىس جارتى شارداعى ەسىرتكى كارتەلدەرىنىڭ ورتالىعى دەپ اتادى.
- ءبىز ولاردى تولىعىمەن جويۋىمىز كەرەك، سەبەبى ولار ناشارلاپ بارادى. ولار ءوز ەلىن باسىپ الىپ جاتىر. كارتەلدەر مەكسيكانى باسقارىپ وتىر، - دەپ قوستى ول.
باسىلىم مەكسيكا پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋم ا ق ش- تىڭ ەلدە اسكەري وپەراتسيالار جۇرگىزۋىنە جول بەرمەيتىنىن بىرنەشە رەت مالىمدەگەنىن اتاپ ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ يرانعا وتە قاتتى شابۋىل جاسالاتىنىن ايتتى. اسكەري وپەراتسيا كەزىندە ا ق ش العاش رەت قارۋ- جاراقتىڭ ءبىرقاتار جاڭا ءتۇرىن قولداندى.