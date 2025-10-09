ترامپ ەكىنشى رەت جوسپارلى مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن وتەدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۋولتەر ريد اتىنداعى ۇلتتىق اسكەري مەديتسينا ورتالىعىندا «جىل سايىنعى جوسپارلى تەكسەرۋدەن» وتەدى، دەپ حابارلايدى NBC News.
ترامپ مەديتسينا ورتالىعىنا اسكەري قىزمەتشىلەرمەن جوسپارلانعان كەزدەسۋ بارىسىندا بارادى.
ساۋىردە ترامپ ۋولتەر ريد ەمحاناسىندا دياگنوستيكالىق جانە زەرتحانالىق سىناقتاردى قامتيتىن مەديتسينالىق تەكسەرۋدەن ءوتتى جانە ول پرەزيدەنتتىڭ ەكىنشى مەرزىمدەگى العاشقى جاريا تەكسەرۋ بولدى.
اق ءۇيدىڭ دارىگەرى شون باربابەللا https://www.inform.kz/ru/polnostyu-zdorov-tramp-proshel-medosmotr-fe892b العاشقى تەكسەرۋ كەزىندە قىزمەتتىك جازباسىندا ترامپتىڭ «تانىمدىق جانە فيزيكالىق دەنساۋلىعى تاماشا جانە ول باس قولباسشى جانە مەملەكەت باسشىسى قىزمەتىن اتقارۋعا تولىق دايىن» دەپ جازدى.
قىزمەتتىك حاتتا سونداي-اق حولەستەرين دەڭگەيىن تومەندەتەتىن پرەپارات تۋرالى جازىلىپ، ترامپتىڭ ارتىق سالماعى بار ەكەنى ايتىلعان.
79 جاستاعى ترامپ 2024-جىلدىڭ قاراشاسىندا پرەزيدەنت بولىپ سايلانعان ەڭ قارت ادام بولدى. ول 2020-جىلى سايلانعان پرەزيدەنت دجو بايدەننەن نەبارى بىرنەشە اي ۇلكەن بولعان.
وڭ قولىنىڭ ارتىندا كوگەرگەن تۇسى كەيدە تونالدى يىسمايمەن جاسىرىلعان بولىپ كورىندى.
اقپان ايىندا اق ءۇي كوگەرۋدىڭ سەبەبى ترامپتىڭ «كۇنى بويى جۇمىس ىستەپ، قول الىسۋىنان» دەپ مالىمدەدى. كەيىن ونىڭ دارىگەرى شىلدە ايىنداعى بايانداماسىندا كوگەرۋدىڭ جۇرەك-قان تامىرلارى اۋرۋلارىنىڭ الدىن الۋ ءۇشىن ترامپ قابىلداعان اسپيريننىڭ جاناما اسەرى دەپ جازدى.
مامىر ايىندا دجو بايدەنگە قاۋىپتى ونكولوگيالىق دياگنوز قويىلعانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.