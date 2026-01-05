ترامپ كولۋمبيا، مەكسيكا جانە كۋباعا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپ كولۋمبيا پرەزيدەنتى گۋستاۆو پەتروعا قاتاڭ ەسكەرتۋ جاساپ، «كوكاين ءوندىرىپ، ونى ا ق ش- قا ساتاتىن ۋاقىتى از قالعانىن» مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
Politico باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، ا ق ش پرەزيدەنتى كولۋمبياعا قارسى ا ق ش- تىڭ اسكەري وپەراتسياسى تۋرالى سۇراققا: «مەنىڭ ويىمشا، بۇل جاقسى ەستىلەدى»، - دەپ جاۋاپ بەردى.
ترامپ پرەزيدەنتتىك ۇشاق بورتىندا تىلشىلەرگە كولۋمبيانى «كوكاين ءوندىرىپ، ونى قۇراما شتاتتارعا ساتۋدى ۇناتاتىن اۋرۋ ادام» باسقارىپ جۇرگەنىن مالىمدەدى.
- ول مۇنى ۇزاق ۋاقىت بويى ىستەمەيدى. ماعان سەنىڭىز، - دەدى امەريكالىق كوشباسشى پەترو تۋرالى.
بۇل مالىمدەمەلەر كولۋمبيا كوشباسشىسى تاراپىنان قاتتى سىنعا ۇشىرادى، ول ترامپتى «جالا جابۋدى توقتاتۋعا» شاقىرىپ، لاتىن امەريكاسى ەلدەرىن بىرىگۋگە شاقىردى.
ترامپ سونىمەن قاتار كۋبا ۇكىمەتى جاقىن ارادا كۇيرەۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتىپ، كۋباعا امەريكالىق اسكەري ارالاسۋدىڭ قاجەتى جوق ەكەنىن قوسىپ ءوتتى.
- كۋبا قۇلاۋعا جاقىن. كۋبانىڭ قازىر تابىسى جوق. ولار بارلىق تابىسىن ۆەنەسۋەلادان، ۆەنەسۋەلا مۇنايىنان العان. ەندى ولار ەشتەڭە الماي وتىر. كۋبا كۇيرەۋدىڭ از-اق الدىندا، - دەدى ول.
اق ءۇيدىڭ باسشىسى سونداي-اق مەكسيكاعا ول ارقىلى ەسىرتكى اعىنى ءجۇرىپ جاتقاندىقتان ەلدىڭ «ءوز-ءوزىن قولعا الۋى» كەرەكتىگىن ەسكەرتتى.
ترامپ مەكسيكا پرەزيدەنتى كلاۋديا شەينباۋمدى «كەرەمەت ادام» دەپ اتاپ، ونىمەن سويلەسكەن سايىن مەكسيكاعا امەريكالىق اسكەر جىبەرۋدى ۇسىنعانىن مالىمدەدى.
- مەكسيكا ۇكىمەتى بۇل ماسەلەنى شەشۋگە قابىلەتتى، ءبىراق وكىنىشكە قاراي، مەكسيكاداعى كارتەلدەر وتە كۇشتى، - دەپ قوستى ول.
بۇعان دەيىن دانيا پرەمەر-ءمينيسترى ترامپ اكىمشىلىگىن گرەنلاندياعا قارسى «سەس كورسەتۋىن توقتاتۋعا» شاقىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.
سونداي-اق ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ The Atlantic باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ۆەنەسۋەلانىڭ ۋاقىتشا باسشىسى دەلسي رودريگەسكە «ەگەر دۇرىس ارەكەت جاساماسا، ونىڭ وتەمى مادۋرونىكىنەن دە جوعارى بولۋى مۇمكىن» دەگەن قاتاڭ ەسكەرتۋ جاساعانىن جازدىق.