ترامپ ۋكرايناداعى سوعىستى توقتاتۋ تۋرالى كەلىسىم اياقتالۋعا جاقىن ەكەنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - بەرليندەگى كەلىسسوزدەردەن كەيىن ەۋروكوميسسيا ءتوراعاسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەن «ۋكرايناسىز ۋكرايناعا قاتىستى سۇراقتار بولمايدى» دەپ مالىمدەپ، ونىڭ بولاشاعى مەن اۋماقتىق ماسەلەلەرىنە قاتىستى شەشىمدى كيەۆتىڭ ءوزى قابىلداۋى كەرەكتىگىن باسا ايتتى. بۇل تۋرالى ANEWZ جازدى.
- مەنىڭ ويىمشا، ءبىز قازىر بۇل ماقساتقا بۇرىن-سوڭدى بولماعانداي جاقىندادىق، - دەدى ترامپ اق ۇيدە جۋرناليستەرگە سوڭعى تالقىلاۋلاردىڭ اۋقىمدى جانە سىندارلى بولعانىن اتاپ ءوتىپ.
ونىڭ ايتۋىنشا، باستى نازار سوعىستى توقتاتۋعا جانە ودان ءارى ادام شىعىنىن بولدىرماۋعا باعىتتالعان.
ترامپ سوڭعى كۇندەرى ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيمەن جانە گەرمانيا، يتاليا، فينليانديا، فرانسيا، ۇلى بريتانيا، پولشا، نورۆەگيا، دانيا جانە نيدەرلاندى جەتەكشىلەرىمەن، سونداي-اق ناتو وكىلدەرىمەن ۇزاق سويلەسكەنىن ايتتى. ول كەلىسسوزدەردى ەگجەي-تەگجەيلى سيپاتتاپ، ەۋروپادا سوعىستى توقتاتۋعا قولداۋ ءبىلدىردى.
ا ق ش پرەزيدەنتى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن دە بىرنەشە رەت اڭگىمەلەسكەنىن راستادى. ول ماسكەۋدىڭ كەلىسسوز بارىسىندا ەكى تاراپ اراسىنداعى ۇيلەستىرۋدى ساقتاۋدىڭ قيىندىعىن مويىنداي وتىرىپ، قاقتىعىستى شەشۋگە اشىق ەكەندىگىن مالىمدەدى.
- رەسەيمەن جاقسى كەلىسسوز جۇرگىزدىك، - دەگەن ترامپ ەكى جاقتىڭ دا قايتالاناتىن ساتسىزدىكتەرگە قاراماستان تۇراقتى جاعدايعا كوشۋدى قالايتىنىنا سەنەتىنىن ايتتى.
شەنەۋنىكتەر الداعى دەمالىس كۇندەرى ماياميدە كەزدەسۋ جوسپارلانعانىن ايتتى، ويتكەنى بەيبىت كەلىسىمگە كەلۋ كۇش-جىگەرى ءالى دە جالعاسىپ جاتىر.
ترامپ سونىمەن قاتار ەۋروپالىق سەرىكتەستەرمەن قاقتىعىستىڭ قايتا باستالۋىن بولدىرماۋعا باعىتتالعان قاۋىپسىزدىك كەپىلدىگى بويىنشا جۇمىس جۇرگىزىلىپ جاتقانىن ايتىپ، كەز كەلگەن كەلىسىم سوعىستىڭ قايتا باستالماۋىن قامتاماسىز ەتۋى كەرەك دەپ اتاپ ءوتتى.
ەسكە سالايىق، زەلەنسكي مەن ا ق ش دەلەگاتسياسى اراسىنداعى كەلىسسوز 5 ساعاتتان اسا ۋاقىتقا سوزىلدى.