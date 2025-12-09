ترامپ: ۋكراينادا پرەزيدەنت سايلاۋىن وتكىزەتىن ۋاقىت كەلدى
استانا. KAZINFORM - اق ءۇي پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Politico باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ۋكراينادا جاڭا پرەزيدەنت سايلاۋىن وتكىزۋدى قولدايتىنىن ايتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
امەريكالىق كوشباسشى ۋكراينادا جالعاسىپ جاتقان قاقتىعىسقا قاراماستان، جاڭا پرەزيدەنت سايلاۋىن وتكىزەتىن ۋاقىت كەلگەنىن مالىمدەدى. ونىڭ پىكىرىنشە، سايلاۋ وتكىزۋدەن باس تارتۋ دەموكراتيا قاعيداتتارىنا قايشى.
ترامپ ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ تاعى دا جەڭىسكە جەتۋ مۇمكىندىگى بار ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- كىمنىڭ جەڭەتىنىن بىلمەيمىن. ءبىراق ولاردا سايلاۋ كوپتەن بەرى بولعان جوق. بىلەسىزدەر مە، ولار دەموكراتيا تۋرالى ايتادى، ءبىراق قانداي دا ءبىر ساتتە ول ەندى دەموكراتيا ەمەس، - دەدى اق ءۇي باسشىسى.
ۋكرايناداعى كەلەسى پرەزيدەنت سايلاۋى كەستە بويىنشا 2024-جىلى ءوتۋى ءتيىس ەدى، الايدا رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى قاقتىعىسقا بايلانىستى كەيىنگە قالدىرىلدى.
ەسكە سالا كەتسەك، قاراشا ايىنىڭ سوڭىندا ترامپتىڭ ۋكرايناداعى بەيبىتشىلىك جوسپارىنىڭ بارلىق 28 تارماعى جاريالاندى.