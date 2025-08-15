ق ز
    21:23, 15 - تامىز 2025 | GMT +5

    ترامپ ۋكرايناعا ناتوعا كىرۋگە جول بەرمەيتىنىن مالىمدەدى

    استانا. KAZINFORM - امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۋكرايناعا بولاشاقتا ا ق ش پەن ەۋروپا تاراپىنان قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرى بەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارمايتىنىن ايتتى. الايدا كيەۆتىڭ ناتوعا قوسىلۋ مۇمكىندىگى جوق ەكەنىن كەسىپ ايتتى، دەپ جازدى ت ا س س.

    ا ق ش
    Фото: GLOBAL LOOK PRESS

    - ءبىراق بۇل ناتو فورماسىندا ەمەس. سەبەبى… بىلەسىزدەر، كەيبىر نارسەلەر ەشقاشان بولمايدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ترامپ، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسۋگە بارا جاتقان جولدا ۇشاق بورتىندا تىلشىلەرگە بەرگەن سۇحباتىندا.

    ول سونداي-اق:

    - ءيا، ەۋروپامەن بىرگە - بۇل مۇمكىن، - دەپ قوستى، ۋكرايناعا ا ق ش تاراپىنان قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرى بەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن مەڭزەپ.

    الايدا ترامپ بۇل مالىمدەمەگە قاتىستى ەشقانداي ناقتى اقپارات بەرمەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، ترامپ پۋتينمەن كەزدەسۋگە انكوريدجگە ۇشتى.

    ارتىنشا الياسكاداعى كەلىسسوزدەرگە قاتىساتىن ا ق ش دەلەگاتسياسىنىڭ قۇرامى جاريالاندى.

    الەم
