ترامپ ۋكرايناعا ناتوعا كىرۋگە جول بەرمەيتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ۋكرايناعا بولاشاقتا ا ق ش پەن ەۋروپا تاراپىنان قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرى بەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جوققا شىعارمايتىنىن ايتتى. الايدا كيەۆتىڭ ناتوعا قوسىلۋ مۇمكىندىگى جوق ەكەنىن كەسىپ ايتتى، دەپ جازدى ت ا س س.
- ءبىراق بۇل ناتو فورماسىندا ەمەس. سەبەبى… بىلەسىزدەر، كەيبىر نارسەلەر ەشقاشان بولمايدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ترامپ، رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسۋگە بارا جاتقان جولدا ۇشاق بورتىندا تىلشىلەرگە بەرگەن سۇحباتىندا.
ول سونداي-اق:
- ءيا، ەۋروپامەن بىرگە - بۇل مۇمكىن، - دەپ قوستى، ۋكرايناعا ا ق ش تاراپىنان قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرى بەرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن مەڭزەپ.
الايدا ترامپ بۇل مالىمدەمەگە قاتىستى ەشقانداي ناقتى اقپارات بەرمەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ترامپ پۋتينمەن كەزدەسۋگە انكوريدجگە ۇشتى.
ارتىنشا الياسكاداعى كەلىسسوزدەرگە قاتىساتىن ا ق ش دەلەگاتسياسىنىڭ قۇرامى جاريالاندى.