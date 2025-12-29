ترامپ ۋكرايناعا كەلۋى مۇمكىن: پرەزيدەنتتەر كەزدەسۋىنىڭ قورىتىندىلارى ايتىلدى
استانا. KAZINFORM - دونالد ترامپ ۆلاديمير زەلەنسكيمەن كەلىسسوزدەردىڭ قورىتىندىسى بويىنشا وتكەن باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىن اشا وتىرىپ، ولاردىڭ «وتە جاقسى كەزدەسۋ وتكىزگەنىن» جانە «اجەپتاۋىر پروگرەسكە قول جەتكىزگەنىن» مالىمدەدى، دەپ حابارلادى DW باسىلىمى.
«ءبىز رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى كەلىسىمگە قول جەتكىزۋگە بارعان سايىن جاقىنداپ كەلەمىز»، دەدى ترامپ.
ۆلاديمير زەلەنسكيدىڭ ايتۋىنشا، ا ق ش پەن ۋكراينا اراسىنداعى قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرى 100 پايىزعا كەلىسىلگەن، ال ا ق ش، ۋكراينا جانە ەۋروپا اراسىنداعى قاۋىپسىزدىك كەپىلدىكتەرى دە دەرلىك تولىق كەلىسىلگەن.
ترامپ ۋكراينا مەن رەسەي دونباسس مارتەبەسىن رەتتەۋ ماسەلەسىنە «جاقىنداپ قالعانىن» مالىمدەدى، الايدا بۇل ماسەلە ءالى دە كۇردەلى كۇيىندە قالىپ وتىر.
«بۇل ماسەلە تولىق شەشىلگەن جوق، ءبىراق ءبىز ونى شەشۋگە بارىنشا جاقىندادىق»، دەپ جاۋاپ بەردى ول جۋرناليستىڭ سۇراعىنا.
زاپوروجە اتوم ەلەكتر ستانتسياسىنا (ز ا ە س) قاتىستى ا ق ش پرەزيدەنتى بۇل ماسەلەنى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋ بارىسىندا تالقىلاعانىن جانە ونىڭ «ۋكراينامەن بىرگە ستانتسيانى اشۋ باعىتىندا جۇمىس ىستەپ جاتقانىن» ايتتى.
ترامپتىڭ سوزىنشە، رەسەي ۋكراينانى قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسۋگە نيەتتى.
«رەسەي ۋكراينانىڭ تابىستى بولعانىن قالايدى»، دەدى ا ق ش پرەزيدەنتى، سونداي-اق پۋتيننىڭ «ەلەكتر ەنەرگياسىن وتە تومەن باعامەن جەتكىزۋگە دايىن ەكەنىن» اتاپ ءوتتى.
ال BBC ءدىڭ جازۋىنشا، ترامپ پۋتيننىڭ «ا ە س- كە زىمىراندارمەن سوققى جاساماعانىن» اتاپ وتكەن. ونىڭ سوزدەرىنەن رەسەي پرەزيدەنتىنىڭ مۇنداي ۇستامدىلىعىن جوعارى باعالايتىنى اڭعارىلدى.
دەگەنمەن ۆلاديمير زەلەنسكي بۇل تاقىرىپقا قاتىستى ەشقانداي پىكىر بىلدىرگەن جوق.
سوعىستىڭ قاشان اياقتالۋى مۇمكىن ەكەنى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرگەن ترامپ ونىڭ «بىرنەشە اپتا ىشىندە اياقتالۋى مۇمكىن» ەكەنىن، الايدا «مۇلدە اياقتالماۋى دا ىقتيمال» ەكەنىن ايتتى.
دەسە دە «ەڭ كۇردەلى» دەپ سانالاتىن قانداي ماسەلە ءالى شەشىلمەي تۇرعانى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ بەرگەن دونالد ترامپ بۇل ماسەلە اۋماقتارعا قاتىستى ەكەنىن ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ۋكرايناعا كەلىسىمدى ءدال قازىر جاساعانى ءتيىمدى، ايتپەسە ول ەل «تاعى دا جەرىنەن جانە ادامىنان ايىرىلۋى مۇمكىن». ترامپ ۋكراينا ەرلىكپەن شايقاسقانىن اتاپ ءوتىپ، الايدا «قاقتىعىستى توقتاتاتىن ۋاقىت كەلدى» دەپ مالىمدەدى.
سونداي-اق ترامپ ۋكرايناعا كەلۋگە دايىن ەكەنىن، ءبىراق الدىمەن كەلىسىم جاساسۋدى ءجون كورەتىنىن ايتتى.
ا ق ش پرەزيدەنتى بۇدان بولەك، ەگەر ۆلاديمير زەلەنسكي مۇنىڭ پايداسى تيەدى دەپ ەسەپتەسە، ۋكراينا پارلامەنتىندە ءسوز سويلەۋگە دە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.