ترامپ ۋكراينا ا ق ش-قا «ەشقاشان العىس بىلدىرمەگەنىن» ايتتى
استانا. KAZINFORM - جەكسەنبى كۇنى دونالد ترامپ كيەۆ باسشىلىعىن ا ق ش- تىڭ قولداۋىنا «مۇلدە ريزاشىلىق بىلدىرمەدى» دەپ اشىق ايىپتادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
- مەن سوعىس بولماۋىن مۇرا ەتتىم. بۇل - ەشكىم جەڭىسكە جەتپەگەن سوعىس. ميلليونداعان ادام بوستان-بوسقا مەرت بولعان سوعىس. ۋكراينا «باسشىلىعى» ءبىزدىڭ كۇش-جىگەرىمىزگە ەشقانداي ريزاشىلىق بىلدىرمەدى، - دەپ جازدى پرەزيدەنت دونالد ترامپ Truth Social دا.
ترامپتىڭ بۇل مالىمدەمەسى قيىنداۋ تۇستا ايتىلدى: ونىڭ اكىمشىلىگى ۋكراينانىڭ العىس ايتۋ كۇنىنە دەيىن 28 تارماقتان تۇراتىن بەيبىتشىلىك ۇسىنىسىن قابىلداۋىن تالاپ ەتتى.
مەملەكەتتىك حاتشى ماركو رۋبيو مەن ارنايى ەلشى ستيۆ ۋيتكوففتى قوسا العاندا، ا ق ش- تىڭ جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەرى وسى دەمالىس كۇندەرى شۆەيتساريادا ۋكراين شەنەۋنىكتەرىمەن سوعىستى توقتاتۋعا باعىتتالعان بەيبىتشىلىك كەلىسسوزدەرىن وتكىزۋ ءۇشىن كەزدەستى.
جەكسەنبى كۇنگى كەلىسسوزدەردەن كەيىن رۋبيو «ۇلكەن ىلگەرىلەۋشىلىككە» قول جەتكىزىلگەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلادى NBC News.
- بىزدە ءالى ءبىراز اتقارىلماعان جۇمىس بار، ءبىراق قازىرگى ۋاقىتتا ءبىز الدەقايدا العا جىلجىدىق، - دەدى ول.
ا ق ش شەنەۋنىكتەرى كەلىسسوزدەردىڭ وڭ ناتيجە بەرگەنىن مالىمدەدى.
جەكسەنبى كۇنى كەشكە اق ءۇي ا ق ش- ۋكراينا كەزدەسۋىنەن كەيىن بىرلەسكەن مالىمدەمە جاريالادى. وندا «ەكى تاراپ تا كونسۋلتاتسيالاردىڭ وتە ناتيجەلى بولعانىنا كەلىستى» دەپ مالىمدەدى.
2025 -جىلدىڭ 23- قاراشاسىندا اقش پەن ۋكراينا وكىلدەرى جەنيەۆادا ا ق ش- تىڭ بەيبىتشىلىك ۇسىنىسىن تالقىلاۋ ءۇشىن كەزدەستى. كەلىسسوزدەر سىندارلى، ماقساتتى بولدى، بۇل ءادىل جانە ۇزاق مەرزىمدى بەيبىتشىلىككە قول جەتكىزۋگە دەگەن ورتاق مىندەتتەمەنى اتاپ ءوتتى.
ۋكراينا دەلەگاتسياسى سوعىستى توقتاتۋ جانە ادام شىعىنىن جويۋ بويىنشا تالماي ەڭبەك ەتكەنى ءۇشىن امەريكا قۇراما شتاتتارىنا جانە پرەزيدەنت دونالد ترامپقا جەكە العىس ءبىلدىردى.
ەكى تاراپ تا ۋكراينانىڭ قاۋىپسىزدىگىن، تۇراقتىلىعىن جانە قالپىنا كەلۋىن قامتاماسىز ەتەتىن بەيبىتشىلىكتى ورناتۋ ءۇشىن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەۋدى جالعاستىرۋعا دايىن ەكەنىن راستادى.
بۇعان دەيىن جەنيەۆادا رەسەي مەن ۋكراينا اراسىنداعى داعدارىستى شەشۋ پەرسپەكتيۆالارى بويىنشا ۇلى بريتانيا، فرانسيا، گەرمانيا، ۋكراينا جانە ا ق ش وكىلدەرى اراسىندا كەلىسسوزدەر باستالعانى حابارلانعان بولاتىن.