ترامپ: كەلىسسوز بارىسىندا بارلىق شەشىمدەردى پۋتين مەن زەلەنسكي قابىلدايدى
استانا. KAZINFORM - قىرىمنىڭ ۋكرايناعا قايتارىلۋى جانە ونىڭ ناتوعا كىرۋى مۇمكىن ەمەس. بۇل تۋرالى Fox News تەلەارناسىنا سۇحباتى بارىسىندا ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءمالىم ەتتى.
ترامپتىڭ تۇسىندىرۋىنشە، ۋكراينانىڭ قاۋىپسىزدىگىنە ناتو كەپىل بولا المايدى. الايدا ا ق ش ەۋروپاعا كومەكتەسۋگە دايىن.
- قاۋىپسىزدىك تۋرالى ايتار بولساق، ولار وقيعا ورنىنا ادامداردى جىبەرۋگە ءازىر. ءبىز ولارعا كومەكتەسۋگە دايىنبىز، اسىرەسە اڭگىمە اۋە قاۋىپسىزدىگى تۋرالى بولىپ وتىرسا. ويتكەنى بىزدە بار نارسە ەشكىمدە جوق. مەنىڭشە، بۇل جەردە ەشقانداي پروبلەما جوق. دەگەنمەن قانداي دا ءبىر قاۋىپسىزدىك رەفورماسى بولادى. الايدا بۇل ناتو ەمەس، دەپ مالىمدەدى اق ءۇي يەسى.
ترامپ سۇحبات بارىسىندا ءوزىنىڭ پرەزيدەنت لاۋازىمىندا وتىرعان كەزىندە امەريكا اسكەرى ۋكراينادا بولمايتىنىن ايتتى. الايدا، ونىڭ سوزىنشە، فرانسيا مەن گەرمانيا شيەلەنىس اياقتالعان سوڭ، وندا وزدەرىنىڭ اسكەرىن ورنالاستىرۋدى كوزدەپ وتىر.
- ەۋروپالىق مەملەكەتتەر الدىڭعى شەپكە شىعادى، ولاردىڭ اراسىندا فرانسيا مەن گەرمانيا بار جانە ۇلى بريتانيادان دا بولادى. ولار ءوز اسكەرلەرىن ورنالاستىرعىسى كەلەدى، مەنىڭشە بۇل سونشالىقتى قيىن ءىس ەمەس، - دەدى ترامپ.
زەلەنسكي مەن پۋتيننىڭ ەكى اپتادان سوڭ بولاتىن كەزدەسۋى تۋرالى جاڭا اقپارات بار ما، دەگەن ساۋالعا ترامپ ەكى ەل كوشباسشىلارىنا ەكىجاقتى كەزدەسۋ وتكىزۋ كەرەكتىگى تۋرالى ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، رەسەي-ۋكراينا داعدارىسى بويىنشا بارلىق شەشىمدى ۆلاديمير پۋتين مەن ۆلاديمير زەلەنسكي قابىلدايدى، سەبەبى ا ق ش اسكەري ارەكەتتەر ءجۇرىپ جاتقان جەردەن تىم الىستا.
- مەن ولار كەرەمەت دوس بولىپ كەتەدى دەپ ويلامايمىن، دەگەنمەن ولار دۇرىس ىستەپ جاتىر، ال ءبىز تەك سىرتتان باقىلاپ تۇرامىز، - دەدى پرەزيدەنت.
وسىعان دەيىن رەسەيدىڭ سىرتقى ىستەر ءمينيسترى سەرگەي لاۆروۆ ا ق ش پرەزيدەنتىنە شاقىرتۋ جولداعانى تۋرالى ايتتى.