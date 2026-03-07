ترامپ كۋبانىڭ جاقىن ارادا قۇلايتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءبىراز ۋاقىتتان بەرى ەكونوميكالىق سانكتسيالاردى كۇشەيتىپ وتىرعان كۋبا «جاقىن ارادا قۇلايدى» دەپ مالىمدەدى.
بۇل تۋرالى انادولى حابارلادى.
ترامپ كۋباعا قاتىستى جاڭا مالىمدەمەسىن امەريكالىق CNN تەلەارناسىنا بەرگەن تەلەفون ارقىلى سۇحباتىندا ايتتى.
ەكىنشى پرەزيدەنتتىك مەرزىمىندەگى جەتىستىكتەرىن اتاپ وتكەن ترامپ:
- كۋبا دا جاقىن ارادا قۇلايدى. ولار كەلىسىمگە كەلۋگە ىنتالى، - دەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كۋبامەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ ءۇشىن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى Marco Rubio تارتىلماق. ترامپ قازىر بۇل ماسەلەگە ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
- مەن بۇل ءساتتى 50 جىل كۇتتىم. ەندى كۋبا مەنىڭ قولىما ءتۇستى، - دەدى ول، بۇل باعىتتا ايتارلىقتاي ىلگەرىلەۋ بار ەكەنىن اتاپ ءوتىپ.
ءبىر كۇن بۇرىن White House دا جاساعان مالىمدەمەسىندە ا ق ش پرەزيدەنتى امەريكالىق كۋبالىقتاردىڭ وتانىنا ورالۋى «ءبىر ساتتىك ءىس» ەكەنىن ايتقان.
ترامپ يرانعا جاسالعان شابۋىلداردى ءساتتى ءوتتى دەپ باعالاپ، تەگەران بيلىگى بەرىلۋى مۇمكىن دەگەن پىكىر بىلدىرگەننەن كەيىن:
- كۋبا دا قۇلايدى، - دەپ مالىمدەدى.
ا ق ش- تىڭ كۋباعا مۇناي بلوكاداسى
30-قاڭتاردا ترامپ كۋباعا مۇناي ساتاتىن نەمەسە جەتكىزەتىن ەلدەردەن كەلەتىن بارلىق تاۋارعا كەدەندىك باج ەنگىزۋدى كوزدەيتىن پرەزيدەنتتىك جارلىققا قول قويدى.
اق ءۇي بۇل شەشىم ا ق ش- تىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى مەن سىرتقى ساياسي مۇددەلەرىن كۋبانىڭ زياندى ارەكەتتەرى مەن ساياساتىنا قارسى باعىتتالعانىن مالىمدەدى.
1-اقپاندا ترامپ كۋبا ۇكىمەتىمەن مۇناي جەتكىزۋ ماسەلەسى بويىنشا كەلىسسوز باستالعانىن حابارلاعان. الايدا كۋبا تاراپى بۇل اقپاراتتى جوققا شىعاردى.
وسعان دەيىن ترامپ كۋبادان تونگەن قاۋىپكە بايلانىستى ا ق ش- تا توتەنشە جاعداي جاريالاعانى تۋرالى جازدىق.