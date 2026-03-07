ق ز
    15:06, 07 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    ترامپ كۋبانىڭ جاقىن ارادا قۇلايتىنىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ ءبىراز ۋاقىتتان بەرى ەكونوميكالىق سانكتسيالاردى كۇشەيتىپ وتىرعان كۋبا «جاقىن ارادا قۇلايدى» دەپ مالىمدەدى.

    Трамп объявил об уничтожении девяти иранских военных кораблей
    Фото: Anadolu

    بۇل تۋرالى انادولى حابارلادى.

    ترامپ كۋباعا قاتىستى جاڭا مالىمدەمەسىن امەريكالىق CNN تەلەارناسىنا بەرگەن تەلەفون ارقىلى سۇحباتىندا ايتتى.

    ەكىنشى پرەزيدەنتتىك مەرزىمىندەگى جەتىستىكتەرىن اتاپ وتكەن ترامپ:

    - كۋبا دا جاقىن ارادا قۇلايدى. ولار كەلىسىمگە كەلۋگە ىنتالى، - دەدى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، كۋبامەن كەلىسسوز جۇرگىزۋ ءۇشىن ا ق ش مەملەكەتتىك حاتشىسى Marco Rubio تارتىلماق. ترامپ قازىر بۇل ماسەلەگە ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.

    - مەن بۇل ءساتتى 50 جىل كۇتتىم. ەندى كۋبا مەنىڭ قولىما ءتۇستى، - دەدى ول، بۇل باعىتتا ايتارلىقتاي ىلگەرىلەۋ بار ەكەنىن اتاپ ءوتىپ.

    ءبىر كۇن بۇرىن White House دا جاساعان مالىمدەمەسىندە ا ق ش پرەزيدەنتى امەريكالىق كۋبالىقتاردىڭ وتانىنا ورالۋى «ءبىر ساتتىك ءىس» ەكەنىن ايتقان.

    ترامپ يرانعا جاسالعان شابۋىلداردى ءساتتى ءوتتى دەپ باعالاپ، تەگەران بيلىگى بەرىلۋى مۇمكىن دەگەن پىكىر بىلدىرگەننەن كەيىن:

    - كۋبا دا قۇلايدى، - دەپ مالىمدەدى.

    ا ق ش- تىڭ كۋباعا مۇناي بلوكاداسى

    30-قاڭتاردا ترامپ كۋباعا مۇناي ساتاتىن نەمەسە جەتكىزەتىن ەلدەردەن كەلەتىن بارلىق تاۋارعا كەدەندىك باج ەنگىزۋدى كوزدەيتىن پرەزيدەنتتىك جارلىققا قول قويدى.

    اق ءۇي بۇل شەشىم ا ق ش- تىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىگى مەن سىرتقى ساياسي مۇددەلەرىن كۋبانىڭ زياندى ارەكەتتەرى مەن ساياساتىنا قارسى باعىتتالعانىن مالىمدەدى.

    1-اقپاندا ترامپ كۋبا ۇكىمەتىمەن مۇناي جەتكىزۋ ماسەلەسى بويىنشا كەلىسسوز باستالعانىن حابارلاعان. الايدا كۋبا تاراپى بۇل اقپاراتتى جوققا شىعاردى.

    وسعان دەيىن ترامپ كۋبادان تونگەن قاۋىپكە بايلانىستى ا ق ش- تا توتەنشە جاعداي جاريالاعانى تۋرالى جازدىق.

