ترامپ كۋباعا قاتىستى توسىن مالىمدەمە جاسادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كۋبانى باقىلاۋعا الۋدى ءوزى ءۇشىن «قۇرمەت» سانايتىنىن مالىمدەدى، - دەپ حابارلايدى CNBC.
جۋرناليستەر الدىندا ءسوز سويلەگەن دونالد ترامپ توسىن مالىمدەمە جاسادى.
«كۋبانى جاۋلاپ الۋ قۇرمەتىنە يە بولاتىنىما سەنەمىن. بۇل كەرەمەت بولار ەدى. ول - ۇلكەن قۇرمەت. ونى بوساتا الامىن نەمەسە جاۋلاپ الا الامىن. مەنىڭ ويىمشا، وندا قالاعانىمدى ىستەي الامىن»، - دەدى ترامپ.
بۇل ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ كۋبا تۋرالى العاشقى مالىمدەمەسى ەمەس. بۇعان دەيىن «دوستىق جولمەن باسىپ الۋ» تۋرالى دا ايتقان بولاتىن.
ايتا كەتەيىك، وتكەن اپتادا كۋبا بيلىگى ترامپ اكىمشىلىگىمەن جاعدايدى رەتتەۋ بويىنشا كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتقانىن مالىمدەدى. مۇنى ترامپتىڭ ءوزى دە راستادى. ول كۋبانى «مۇنايى جوق، ءبىراق جەرى ادەمى، كۇيرەگەن مەملەكەت» دەپ اتادى.
بۇعان دەيىن ترامپ كۋبامەن كەلىسسوزدەر جالعاسىپ جاتقانىن ايتىپ، يران ماسەلەسى شەشىلگەننەن كەيىن ارال مەملەكەتىنە قاتىستى قوسىمشا قادامدار جاسالۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەگەن ەدى.