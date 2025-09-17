ترامپ كۆارتالدىق ەسەپتى الىپ تاستاۋدى ۇسىندى: بۇل الەمدىك نارىق پەن قازاقستانعا قالاي اسەر ەتەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ امەريكالىق كومپانيالارعا توقسان سايىنعى كىرىس ەسەبىن جاريالاۋدى توقتاتىپ، قارجىلىق ەسەپتى جىلىنا ەكى رەت تاپسىرۋدى ۇسىندى. بۇل تۋرالى Kazinform ءتىلشىسى حابارلادى.
Truth Social پلاتفورماسىندا جاريالانعان ۇندەۋىندە ترامپ توقسان سايىنعى ەسەپ بەرۋ جۇيەسى كومپانيا باسشىلىعىن ۇزاقمەرزىمدى جوسپارلاۋدا الاڭداتىپ، قوسىمشا شىعىنعا اكەلەتىنىن جانە پايدا تەك ۋولل- ستريتتەگى تالداۋشىلارعا تيەتىنىن ايتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، جارتى جىلدىق ەسەپ كومپانيالارعا يننوۆاتسيا مەن وسىمگە شوعىرلانۋعا كوبىرەك مۇمكىندىك بەرەدى.
- قىتايدا كومپانيالاردى باسقارۋدا 50-100 جىلدىق ستراتەگيالىق جوسپارلاۋ قولدانىلادى. ال ءبىز كومپانيالارىمىزدى توقساندىق كورسەتكىشتەر نەگىزىندە باسقارامىز. بۇل - دۇرىس ەمەس! - دەدى دونالد ترامپ.
بۇل نەگە ماڭىزدى؟
قازىرگى تاڭدا ا ق ش- تاعى جاريا كومپانيالار قۇندى قاعازدار جانە بيرجا جونىندەگى كوميسسياسىنىڭ (SEC) تالابى بويىنشا توقسان سايىن قارجىلىق ەسەپ ۇسىنۋعا مىندەتتى. بۇل قۇجاتتار ينۆەستورلار ءۇشىن نەگىزگى باعدار سانالادى. ماسەلەن، جاقىندا Oracle كومپانياسىنىڭ توقساندىق ەسەبى جاريالانعاننان كەيىن اكتسيالارى كۇرت قىمباتتاپ، ونىڭ نەگىزىن قالاۋشى لارري ەلليسون ءبىر كۇندە الەمدەگى ەڭ باي ادامعا اينالعان ەدى.
ترامپتىڭ باستاماسى جۇزەگە اسسا، الەمدەگى ەڭ ءىرى ەكونوميكا قارجىلىق اقپاراتتى اشۋدىڭ تۇبەگەيلى جاڭا تارتىبىنە كوشەدى. بۇل ينۆەستورلار ءۇشىن تۇراقتى كورسەتكىشتەردىڭ ازايۋىنا جانە كۇتپەگەن جاعدايلار تۋىنداعاندا نارىقتاعى قۇبىلمالىلىقتىڭ كۇشەيۋىنە الىپ كەلۋى مۇمكىن.
الەمگە اسەرى
ا ق ش- تا قابىلدانعان تاجىريبەلەر جاھاندىق ستاندارتتارعا دا ىقپال ەتەدى. ەۋروپادا، سونىڭ ىشىندە ە و مەن ۇلى بريتانيادا بيرجاداعى كومپانيالار ادەتتە جىلىنا ەكى رەت ەسەپ بەرەدى. قىتايدا دا توقساندىق ەسەپ بار، ءبىراق كورپوراتيۆتىك باسقارۋ ۇزاقمەرزىمدى ۇلتتىق ستراتەگيالارعا نەگىزدەلگەن.
ترامپتىڭ قىتايدى مىسالعا كەلتىرۋى ا ق ش پەن ق ح ر اراسىنداعى باسەكەلەستىكتىڭ جاڭا قىرىن كورسەتەدى، ەندى تەك تەحنولوگيا مەن ساۋدادا عانا ەمەس، كورپوراتيۆتىك باسقارۋ مەن قارجىلىق مادەنيەتتە دە ايىرماشىلىقتار ايقىندالا باستادى.
يدەيانىڭ جاقتاۋشىلارى اكىمشىلىك جۇكتەمەنىڭ ازاياتىنىن ايتسا، قارسى تاراپ ينۆەستورلار ءۇشىن تاۋەكەلدەر ارتىپ، كۇتپەگەن جاڭالىقتار كەزىندە نارىقتاعى كۇيزەلىستەر كۇشەيە تۇسەتىنىن ەسكەرتەدى.
قازاقستانعا ىقپالى قانداي؟
قازاقستان ءۇشىن بۇل باستامانىڭ اسەرى جاناما بولعانىمەن، ماڭىزدى ەكەنىن مويىنداۋىمىز كەرەك. شەتەلدىك ينۆەستورلار دامۋشى نارىقتاردى كوبىنە ا ق ش- تاعى تالاپتارمەن سالىستىرادى. ەگەر ۆاشينگتوندا اشىقتىق تالاپتارى جەڭىلدەتىلسە، بۇل باسقا ەلدەردەگى بولجامدارعا دا ىقپال ەتۋى مۇمكىن.
سونىمەن بىرگە قازاقستان ءۇشىن بۇل مۇمكىندىك بولۋى ىقتيمال. اشىقتىق پەن بولجامدىلىقتى ساقتاي وتىرىپ، ەل ءوزىن تۇراقتىلىق پەن سەنىمگە نەگىزدەلگەن نارىق رەتىندە تانىستىرا الادى. بۇل ۇزاقمەرزىمدى كاپيتالدى تارتۋعا جانە جاھاندىق قارجى جۇيەسىندەگى ورنىن نىعايتۋعا ستراتەگيالىق باسىمدىق بەرمەك.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىنترامپ The New York Times گازەتىن جالا جاپتى دەپ سوتقا بەردى.