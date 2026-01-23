ترامپ كانادا پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە شاقىرۋىن قايتارىپ الدى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كانادانىڭ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە شاقىرۋىن قايتارىپ الدى، بۇل ەكى سولتۇستىك امەريكا كورشىسى اراسىنداعى ونسىز دا شيەلەنىسكەن قارىم-قاتىناستى ودان ءارى ۋشىقتىرا ءتۇستى.
بەيسەنبى كۇنى ترامپ Truth Social ارناسىندا كانادا پرەمەر-ءمينيسترى مارك كارنيدىڭ بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ مۇشەسى بولمايتىنىن مالىمدەدى.
- قۇرمەتتى پرەمەر-مينيستر كارني، بۇل حات بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ ءسىزدى كانادانىڭ ەڭ بەدەلدى كوشباسشىلىق كەڭەسىنە قوسىلۋعا شاقىرۋىن قايتارىپ جاتقانىن راستايتىن قۇجات بولسىن، - دەپ جازدى امەريكالىق كوشباسشى.
اق ءۇي باسشىسى شاقىرۋدى نەلىكتەن قايتارىپ العانىن ناقتىلامادى، ءبىراق ونىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى جازباسى كانادا پرەمەر-ءمينيسترى كەڭەسكە الاڭداۋشىلىق ءبىلدىرىپ، ترامپتىڭ سارسەنبى كۇنى داۆوستاعى دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمدا ايتقان «كانادا ا ق ش- تىڭ ارقاسىندا ءومىر سۇرەدى» دەگەن سوزىنە وتكىر جاۋاپ بەرگەننەن كەيىن جاريالاندى.
- كانادا ا ق ش- تىڭ ارقاسىندا ءومىر ءسۇرىپ جاتقان جوق. كانادا ءبىز كانادالىقتار بولعاندىقتان وركەندەپ كەلەدى، - دەدى كارني بەيسەنبى كۇنى.
پرەمەر-مينيستر كەڭسەسى ترامپتىڭ مالىمدەمەسىنە ءالى تۇسىنىك بەرگەن جوق.
Politico باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، شاقىرۋدىڭ كەرى قايتارىلۋى ترامپ پەن كارني اراسىنداعى كەلىسپەۋشىلىكتى ۋشىقتىرادى، ولار ناتونىڭ باسقا وداقتاستارىمەن بىرگە امەريكالىق كوشباسشىنىڭ گرەنلانديا جوسپارىنا قارسى بولدى.
بۇعان دەيىن قازاقستان بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە كىرۋ ءۇشىن 1 ميلليارد دوللار جارنا تولەمەيتىنىن حابارلاعان ەدىك.