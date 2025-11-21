ترامپ كاليفورنيا مەن فلوريدا جاعالاۋىندا مۇناي ءوندىرۋ جوسپارىن جاريالادى
استانا. KAZINFORM - ترامپ اكىمشىلىگى كاليفورنيا مەن فلوريدا جاعالاۋىندا مۇناي ءوندىرۋدىڭ جاڭا جوسپارلارى تۋرالى جاريالادى، بۇل شتاتتاردىڭ نارازىلىعىن تۋدىردى، دەپ حابارلايدى NBC News.
اكىمشىلىك جوسپارى كاليفورنيا جاعالاۋىنداعى التى تەڭىز ۋچاسكەسىن ساتۋدى كوزدەيدى. فلوريدا جاعالاۋىندا، شتات جاعالاۋىنان كەمىندە 100 ميل قاشىقتىقتا جاڭا بۇرعىلاۋ جۇمىستارى دا جوسپارلانىپ وتىر.
كليماتتىڭ وزگەرۋىن «الەمدە جاسالعان ۇلى الداۋ» دەپ سانايتىن دونالد ترامپ ۇلتتىق ەنەرگەتيكالىق ۇستەمدىك كەڭەسىن قۇرىپ، وعان ا ق ش- تىڭ رەكوردتىق ەنەرگيا، اسىرەسە مۇناي، كومىر جانە تابيعي گاز سياقتى قازبا وتىندارى ءوندىرىسىن نەعۇرلىم تەز ارتتىرۋدى تاپسىردى.
كاليفورنيا گۋبەرناتورى، دەموكرات جانە پرەزيدەنتتىڭ باستى سىنشىسى، 2028-جىلى پرەزيدەنتتىككە ۇمىتكەر بولۋدى جوسپارلاپ وتىرعان گەۆين نيۋسوم اشىق تەڭىزدە بۇرعىلاۋ يدەياسى «ساتسىزدىككە ۇشىراۋى مۇمكىن» دەپ سانايدى. بۇل ۇسىنىس فلوريدادا ەكى پارتيانىڭ قارسىلىعىنا تاپ بولۋى مۇمكىن.
سىنشىلاردىڭ پىكىرىنشە، ا ق ش- تا مۇناي ءوندىرۋدى كەڭەيتۋ جوبالارى جاعالاۋداعى قاۋىمداستىقتار مەن ەكوجۇيەلەرگە زيان كەلتىرۋى مۇمكىن. تۋريزم جانە تازا جاعاجايلارعا قولجەتىمدىلىك - ەكى شتات ەكونوميكاسىنىڭ نەگىزگى قۇرامداس بولىكتەرى.
1995-جىلدان باستاپ مەكسيكا شىعاناعىنىڭ سونىڭ ىشىندە فلوريدا مەن الاباما سۋلارىن قامتيتىن شىعىس بولىگىندەگى فەدەرالدى سۋلاردا مۇناي توگىلۋ قاۋپىنە بايلانىستى بۇرعىلاۋ جۇمىستارىنا رۇقسات ەتىلمەگەن. كاليفورنيادا تەڭىزدەگى بىرنەشە مۇناي مۇناراسى بار، ءبىراق 1980-جىلداردىڭ ورتاسىنان بەرى فەدەرالدى سۋلاردا بۇرعىلاۋعا بىردە دە ءبىر جاڭا رۇقسات بەرىلگەن جوق.
- مۇناي توگىلۋى «قورشاعان ورتاعا ورنى تولماس زيان كەلتىرىپ قانا قويماي، جاعالاۋداعى ۇيلەردىڭ قۇنىن تومەندەتەدى، تۋريزم سالاسىنا زيان كەلتىرەدى جانە جاعالاۋداعى ينفراقۇرىلىمدى السىرەتەدى»، - دەلىنگەن ونداعان دەموكراتتار قول قويعان زاڭ شىعارۋشىلار حاتىندا.
ولاردىڭ باعالاۋىنشا، مۇنايدىڭ ءبىر عانا اپاتتى توگىلۋى سالىق تولەۋشىلەرگە ميللياردتاعان دوللار شىعىن، تازالاۋ جانە ەكوجۇيەنى قالپىنا كەلتىرۋ شىعىندارىن اكەلۋى مۇمكىن.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى الياسكادا مۇناي مەن گاز وندىرۋگە رۇقسات بەرگەنىن جازعان بولاتىنبىز.