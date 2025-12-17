ق ز
    09:52, 17 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    ترامپ جەتى ەلدىڭ ازاماتتارىنا ا ق ش-قا كىرۋگە تىيىم سالدى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ تاعى جەتى ەلدىڭ ازاماتتارى ءۇشىن تولىق كىرۋ تىيىمىن ەنگىزدى.

    Трамп
    Фото: rusvesna.su

    ەندى بۋركينا-فاسو، مالي، نيگەر، وڭتۇستىك سۋدان، سيريا، لاوس جانە سەررا- لەونە ازاماتتارى ەلگە كىرە المايدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.

    اق ءۇيدىڭ رەسمي سايتىندا جاريالانعان مالىمدەمەگە سايكەس، اۋعانستان، گايتي، يران، يەمەن، ليۆيا، ميانما، كونگو رەسپۋبليكاسى، سومالي، سۋدان، چاد، ەكۆاتوريالدىق گۆينەيا جانە ەريترەيا ازاماتتارىنا ا ق ش- قا كىرۋگە سالىنعان تىيىم ءالى دە ساقتالادى.

    سونىمەن قاتار، بۋركينا-فاسو، مالي، نيگەر، وڭتۇستىك سۋدان جانە سيريا ازاماتتارى ءۇشىن تولىق كىرۋ تىيىمى ەنگىزىلدى.

    قۇجاتتا پالەستينالىق اۆتونوميانىڭ قۇجاتتارىمەن ساياحاتتايتىن تۇلعالارعا دا ا ق ش- قا كىرۋگە تىيىم سالىناتىنى كورسەتىلگەن.

    بۇعان قوسا، لاوس پەن سەررا-لەونە ازاماتتارى ءۇشىن ەلگە كىرۋگە تولىق تىيىم سالىنعان، ال بۇعان دەيىن تەك ءىشىنارا شەكتەۋلەر بولعان ەدى.

    ءىشىنارا شەكتەۋلەر ەنگىزىلگەن ەلدەر اراسىندا انگولا، انتيگۋا جانە باربۋدا، بەنين، كوت-د’يۆۋار، دومينيكا، گابون، گامبيا، مالاۆي، ماۆريتانيا، نيگەريا، سەنەگال، تانزانيا، تونگا كورولدىگى، زامبيا جانە زيمبابۆە بار.

    سونىمەن بىرگە، تۇرىكمەنستانعا قاتىستى شەكتەۋلەر جەڭىلدەتىلدى، ەندى ا ق ش بۇل ەلدىڭ ازاماتتارىنا يمميگراتسيالىق ەمەس ۆيزالار بويىنشا كىرۋگە رۇقسات بەرەدى.

    اق ءۇيدىڭ باسپاءسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمدەمەگە سايكەس، شەكتەۋلەر 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىنان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    وسىعان دەيىن ا ق ش جوعارعى سوتى ترانسگەندەرلەرگە ءتولقۇجاتتارىنداعى جىنىسىن وزگەرتۋگە تىيىم سالعانىن جازعانبىز.

