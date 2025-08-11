ترامپ جۇما كۇنى پۋتينمەن كەزدەسەتىنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جۇما كۇنى رەسەيگە بارىپ، ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسەتىنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
بۇل تۋرالى ول جۋرناليستەرمەن كەزدەسۋ بارىسىندا ايتتى.
- مەن پۋتينمەن كەزدەسەمىن. جۇما كۇنى رەسەيگە بارامىن. ماعان مۇندا بولىپ، بۇل جەردىڭ قانشالىقتى قاۋىپتى، لاس جانە سۇرىقسىز ەكەنىن ايتۋ ۇنامايدى. ءبىر كەزدە اسەم بولعان بۇل استانا قازىر قابىرعالارى گراففيتيگە تولى، - دەدى اق ءۇي باسشىسى ا ق ش استاناسىنداعى قاۋىپسىزدىك شارالارىنا ارنالعان باسپا ءسوز كونفەرەنسياسىندا.
بۇعان دەيىن ترامپ ۇيسىزدەردى «شۇعىل تۇردە» ۆاشينگتوننان كەتۋگە شاقىرىپ، قالاداعى قىلمىسقا قارسى كۇرەسۋگە ۋادە بەرگەن ەدى.
وسىعان بايلانىستى ول ەل استاناسىنا ۇلتتىق گۆارديانى جىبەرىپ، «قۇقىقتىق ءتارتىپتى قالپىنا كەلتىرۋگە كومەكتەسەتىنىن» ايتتى. سونداي-اق ترامپ استانالىق پوليتسيانى باقىلاۋدى فەدەرالدىق بيلىككە بەرەتىنىن حابارلادى.
وتكەن اپتادا اق ءۇي باسشىسى پۋتينمەن كەزدەسۋ 15-تامىزدا الياسكادا وتەتىنىن جاريالاعان بولاتىن.