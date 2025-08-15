ترامپ جۇبايىنىڭ بايدەننىڭ ۇلىنا قارسى ارىزىن قولدادى
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جۇبايى مەلانيانىڭ اق ءۇيدىڭ بۇرىنعى باسشىسىنىڭ ۇلى حانتەر بايدەندى سوتقا بەرۋ نيەتىن قولدادى، دەپ حابارلايدى CNN.
ترامپ بەيسەنبى كۇنى مەلانيا ترامپتىڭ ادۆوكاتتارى حانتەر بايدەندى سوتقا بەرەمىز دەپ قورقىتىپ جاتقانىن راستادى.
- بىلەسىز بە، مەن سوڭعى ۋاقىتتا بۇل سوت ىستەرىمەن جاقسى اينالىسىپ ءجۇرمىن. مەن: «بەرىلمەڭىز» دەدىم. دجەففري ەپشتەيننىڭ مەلانيا ەكەۋمىزدىڭ كەزدەسۋىمىزگە ەش قاتىسى جوق ەدى. ءبىراق ولار سولاي جاساپ وتىر. ولار اڭگىمە قۇراستىرىپ كەلەدى، - دەدى ول.
ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى دجو بايدەننىڭ ۇلى حانتەر بايدەن كينورەجيسسەر ەندريۋ كەللاگەنگە ەرلى-زايىپتى ترامپتار 2019-جىلى بالالاردى سەكسۋالدىق ساتۋعا قاتىستى فەدەرالدىق ايىپپەن تۇتقىندالعان، ءبىراق سوتقا دەيىن تۇرمەدە ءوز-وزىنە قول جۇمساعان ەپشتەين ارقىلى كەزدەسكەنىن مالىمدەدى. ونىڭ ءولىمى ءوز-وزىنە قول جۇمساۋ دەپ تانىلسا دا، ترامپتىڭ كەيبىر جاقتاستارى ونى كامەلەتكە تولماعان قىزدارعا سەكسۋالدىق زورلىق-زومبىلىققا قاتىسقان بەدەلدى ادامداردىڭ ەسىمدەرىن جاريالاماۋ ءۇشىن ءولتىرىلدى دەپ سانايدى.
ءبىرىنشى حانىمنىڭ ادۆوكاتى حانتەر بايدەن مەن ونىڭ ادۆوكاتىنا ەپشتەيننىڭ تانىسۋعا قاتىسى بار دەگەن ايىپتاۋدى «جالعان، تەرىس، جالا جابۋشى» دەلىنگەن حات جىبەردى.
مەلانيانىڭ تاراپى بايدەننەن ونىڭ ءسوزىن تەرىسكە شىعارىپ، كەشىرىم سۇراۋىن تالاپ ەتىپ، ايتپەسە «1 ميلليارد دوللاردان استام سوماعا» سوت ءىسى بولاتىنىمەن قورقىتتى.
بۇعان دەيىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ Wall Street Journal گازەتىنىڭ باسپاگەرى، مەدياماگنات رۋپەرت مەردوكقا جانە جۋرناليستەرگە دجەففري ەپشتەينگە ارنالعان اشىق حات تۋرالى ماقالاعا بايلانىستى جالا جاپقانىن ايتىپ، سوتقا بەرگەنىن جازعان بولاتىنبىز.