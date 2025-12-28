ق ز
    ترامپ جاقىن ارادا پۋتينمەن سويلەسۋدى جوسپارلاپ وتىر

    استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جاقىن ۋاقىتتا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.

    Трамп заявил о замечательном телефонном разговоре с Касым-Жомартом Токаевым
    Фото: instagram.com/realDonaldTrump

    ونىڭ ايتۋىنشا، اڭگىمە «جاقسى وتەدى» دەپ ۇمىتتەنەدى.

    دونالد ترامپ بۇل جونىندە Politico باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.

    سونداي-اق ول الداعى دەمالىس كۇندەرى ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيمەن كەزدەسۋ وتكىزۋدى كۇتىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.

    - مەنىڭ ويىمشا، ونىمەن (زەلەنسكيمەن - ت ا س س ەسكەرتپەسى) ءبارى جاقسى بولادى. ۆلاديمير پۋتينمەن دە ءبارى جاقسى وتەدى دەپ ويلايمىن، - دەدى ترامپ.

    بۇعان دەيىن زەلەنسكي مەن ترامپتىڭ كەزدەسۋى 28-جەلتوقساندا وتەتىنى حابارلانعان بولاتىن.

