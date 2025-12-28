14:50, 28 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
ترامپ جاقىن ارادا پۋتينمەن سويلەسۋدى جوسپارلاپ وتىر
استانا. KAZINFORM – ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ جاقىن ۋاقىتتا رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن تەلەفون ارقىلى سويلەسۋدى جوسپارلاپ وتىرعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ونىڭ ايتۋىنشا، اڭگىمە «جاقسى وتەدى» دەپ ۇمىتتەنەدى.
دونالد ترامپ بۇل جونىندە Politico باسىلىمىنا بەرگەن سۇحباتىندا ايتتى.
سونداي-اق ول الداعى دەمالىس كۇندەرى ۋكراينا پرەزيدەنتى ۆلاديمير زەلەنسكيمەن كەزدەسۋ وتكىزۋدى كۇتىپ وتىرعانىن جەتكىزدى.
- مەنىڭ ويىمشا، ونىمەن (زەلەنسكيمەن - ت ا س س ەسكەرتپەسى) ءبارى جاقسى بولادى. ۆلاديمير پۋتينمەن دە ءبارى جاقسى وتەدى دەپ ويلايمىن، - دەدى ترامپ.
بۇعان دەيىن زەلەنسكي مەن ترامپتىڭ كەزدەسۋى 28-جەلتوقساندا وتەتىنى حابارلانعان بولاتىن.