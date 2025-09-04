ترامپ حاماس-تان كەپىلدەگى ادامداردى دەرەۋ بوساتۋدى تالاپ ەتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ حاماس راديكالدى پالەستينالىق قوزعالىسىنان كەپىلدەگى بارلىق ادامداردى بوساتۋدى تالاپ ەتتى، دەپ جازادى رەسەيلىك ت ا س س.
- حاماس-قا ايتىڭىزدار، كەپىلدەگى بارلىق 20 ادامدى دەرەۋ بوساتسىن، سوندا ءبارى تەز وزگەرەدى. وسىنىڭ ءبارى توقتايدى! - دەپ جازدى ا ق ش پرەزيدەنتى Truth Social الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا.
الايدا ول كەپىلدەگى ادامدار بوساتىلسا قانداي وزگەرىستەر بولاتىنىن ناقتىلامادى. شاماسى ول گازا سەكتورىنداعى اتىستى توقتاتۋ تۋرالى ايتقان بولۋى كەرەك.
ايتا كەتەيىك، 2023 -جىلدىڭ 7-قازانىندا حاماس جاقتاستارىنىڭ گازا سەكتورىنان يزرايل اۋماعىنا كىرگەنىنەن سوڭ تاياۋ شىعىستاعى جاعداي كۇرت شيەلەنىستى. ويتكەنى ول كەزدە حاماس جاقتاستارى گازا مەن يزرايلدىڭ شەكارالاس اۋماعىنداعى ەلدى مەكەن تۇرعىندارىن ءولتىرىپ، 250 دەن استام ادامدى كەپىلگە العان بولاتىن.
بۇعان جاۋاپ رەتىندە يزرايل حاماس-تىڭ اسكەري جانە ساياسي قۇرىلىمدارىن جويۋ جانە ۇرلانعان ادامداردى قايتارۋ ءۇشىن انكلاۆتا اسكەري وپەراتسيا باستادى.
گازانىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتتەرىنشە، اسكەري ارەكەتتەردىڭ سالدارىنان 63 مىڭنان استام پالەستينالىق مەرت بولدى، 161 مىڭنان استام ادام جاراقات الدى. سونىمەن قاتار 367 جەرگىلىكتى تۇرعىن، سونىڭ ىشىندە 131 ءسابي اشتىقتان ءولدى.
وسىعان دەيىن گازا سەكتورىندا ءۇشىنشى جىل قاتارىنان 660 مىڭ بالا مەكتەپكە بارا الماي جۇرگەنى تۋرالى جازدىق.