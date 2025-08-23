12:10, 23 - تامىز 2025 | GMT +5
ترامپ فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ جەرەبە تارتۋ ءراسىمى قاشان جانە قايدا وتەتىنىن ايتتى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ جەرەبە تارتۋ ءراسىمى قاشان جانە قايدا وتەتىنىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى ت ا س س- قا سىلتەمە جاساپ.
- 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ جەرەبە تارتۋ ءراسىمى بيىل 5-جەلتوقساندا ۆاشينگتونداعى دجون كەننەدي ورتالىعىندا وتەدى، - دەدى ترامپ اق ۇيدە ءسوز سويلەگەن سوزىندە.
2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى ا ق ش، مەكسيكا جانە كانادادا 11-ماۋسىم مەن 19- شىلدە ارالىعىندا وتەدى.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اق ءۇي TikTok تا رەسمي اككاۋنت اشقانىن حابارلاعان ەدىك.
For winners only 😏🏆 pic.twitter.com/Ci7S8esTcY— The White House (@WhiteHouse) August 22, 2025