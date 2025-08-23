ق ز
    ترامپ فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ جەرەبە تارتۋ ءراسىمى قاشان جانە قايدا وتەتىنىن ايتتى

    استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ جەرەبە تارتۋ ءراسىمى قاشان جانە قايدا وتەتىنىن اتاپ ءوتتى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگى ت ا س س- قا سىلتەمە جاساپ.

    Трамп
    Фото: кадр из видео x.com/WhiteHouse

    - 2026 -جىلعى فۋتبولدان الەم چەمپيوناتىنىڭ جەرەبە تارتۋ ءراسىمى بيىل 5-جەلتوقساندا ۆاشينگتونداعى دجون كەننەدي ورتالىعىندا وتەدى، - دەدى ترامپ اق ۇيدە ءسوز سويلەگەن سوزىندە.

    2026 -جىلعى الەم چەمپيوناتى ا ق ش، مەكسيكا جانە كانادادا 11-ماۋسىم مەن 19- شىلدە ارالىعىندا وتەدى.

    ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن اق ءۇي TikTok تا رەسمي اككاۋنت اشقانىن حابارلاعان ەدىك.

     

