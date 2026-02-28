ترامپ فەدەرالدى مەكەمەلەرگە Anthropic تەحنولوگياسىن قولدانۋىنا تىيىم سالدى
استانا. KAZINFORM - ءبىر كۇن بۇرىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بارلىق فەدەرالدى ۆەدومستۆولارعا Anthropic كومپانياسىنىڭ تەحنولوگياسىن قولدانۋدى دەرەۋ توقتاتۋدى تاپسىرعانىن ايتتى.
اق ءۇي باسشىسى بۇل تۋرالى ruth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە جازدى، دەپ حابارلايدى Report.
ول كومپانيانىڭ ونىمدەرىن پايدالاناتىن قورعانىس مينيسترلىگى سياقتى قۇرىلىمدار ءۇشىن 6 ايلىق وتپەلى كەزەڭ قاراستىرىلاتىنىن جەتكىزدى.
- مەن ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ ءاربىر فەدەرالدى كەڭسەسىنە Anthropic تەحنولوگياسىن پايدالانۋدى دەرەۋ توقتاتۋدى تاپسىرامىن. بىزگە بۇل قاجەت ەمەس، ءبىز ونى قالامايمىز جانە ولارمەن بۇدان بىلاي جۇمىس ىستەمەيمىز، - دەپ جازدى ترامپ.
پەنتاگون مەن Anthropic اراسىندا كەلىسپەۋشىلىك تۋىندادى. وسى كەزدە ا ق ش پرەزيدەنتى بۇيرىق بەرىپ، اسكەريلەردىڭ سوعىس جاعدايىندا جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ ماسەلەسىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىقتى تاعى دا كوتەردى.
ايتا كەتەيىك، JPMorgan Chase بانكى العاش رەت 2021-جىلعى 6-قاڭتارداعى كاپيتولي ماڭىنداعى وقيعادان كەيىن دونالد ترامپ پەن ونىڭ كومپانيالارىنىڭ بانك شوتتارىن جاپقانىن رەسمي تۇردە راستادى.