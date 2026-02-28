ق ز
    11:31, 28 - اقپان 2026 | GMT +5

    ترامپ فەدەرالدى مەكەمەلەرگە Anthropic تەحنولوگياسىن قولدانۋىنا تىيىم سالدى

    استانا. KAZINFORM - ءبىر كۇن بۇرىن ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ بارلىق فەدەرالدى ۆەدومستۆولارعا Anthropic كومپانياسىنىڭ تەحنولوگياسىن قولدانۋدى دەرەۋ توقتاتۋدى تاپسىرعانىن ايتتى.

    Фото: ТАСС

    اق ءۇي باسشىسى بۇل تۋرالى ruth Social الەۋمەتتىك جەلىسىندە جازدى، دەپ حابارلايدى Report.

    ول كومپانيانىڭ ونىمدەرىن پايدالاناتىن قورعانىس مينيسترلىگى سياقتى قۇرىلىمدار ءۇشىن 6 ايلىق وتپەلى كەزەڭ قاراستىرىلاتىنىن جەتكىزدى.

    - مەن ا ق ش ۇكىمەتىنىڭ ءاربىر فەدەرالدى كەڭسەسىنە Anthropic تەحنولوگياسىن پايدالانۋدى دەرەۋ توقتاتۋدى تاپسىرامىن. بىزگە بۇل قاجەت ەمەس، ءبىز ونى قالامايمىز جانە ولارمەن بۇدان بىلاي جۇمىس ىستەمەيمىز، - دەپ جازدى ترامپ.

    پەنتاگون مەن Anthropic اراسىندا كەلىسپەۋشىلىك تۋىندادى. وسى كەزدە ا ق ش پرەزيدەنتى بۇيرىق بەرىپ، اسكەريلەردىڭ سوعىس جاعدايىندا جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋ ماسەلەسىنە قاتىستى الاڭداۋشىلىقتى تاعى دا كوتەردى.

    ايتا كەتەيىك، JPMorgan Chase بانكى العاش رەت 2021-جىلعى 6-قاڭتارداعى كاپيتولي ماڭىنداعى وقيعادان كەيىن دونالد ترامپ پەن ونىڭ كومپانيالارىنىڭ بانك شوتتارىن جاپقانىن رەسمي تۇردە راستادى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
